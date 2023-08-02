Gözcü İHA TOGAN'dan bir: İlk ihracat Afrika'ya

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, özgün mini İHA platformlarıyla muharebe sahasında yakaladığı başarıyı ihracat performansıyla sürdürüyor.

STM, döner kanatlı vurucu İHA KARGU'yu 3 kıtada 10'a yakın ülkeye ihraç etti. Şirket bu başarıya gözcü İHA TOGAN'ı ekledi. TOGAN'ın ilk ihracatı Afrika'da bir ülkeye yapıldı.

STM'nin taktik mini İHA ailesinin gözcü üyesi olan TOGAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda şirketin öz kaynaklarıyla geliştirildi. TOGAN ilk kez 2017 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıtılmıştı.

Sahada çok sayıda testten başarıyla geçen ve sürekli geliştirilen TOGAN, 2022'de Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Özellikle sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılan TOGAN, bu yıl ihracat başarısı yakalayan Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katıldı.

TOGAN'da yeni ihracatlar için birden fazla ülkeyle görüşmeler sürüyor. STM, Afrika'da başka ülkelerle sözleşme aşamasına geldi.

Kesintisiz ve uzun süreli gözetleme sağlıyor

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip bulunuyor. Otonom şekilde havada görev değişimi/devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme imkanı sunuyor.

Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika görev yapabiliyor. TOGAN, 30x optik zoom seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sağlıyor.

Platform, özgün oto pilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor. Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık oluşturuyor. Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım imkanı sunuluyor.

Vurucu İHA'larla müşterek operasyon

Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen Gözcü İHA Sistemi TOGAN, geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla diğer STM platformlarıyla da müşterek görev yapabiliyor. TOGAN platformları, müşterek "yer kontrol istasyonu yazılımı" vasıtasıyla STM'nin taşınabilir vurucu İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve BOYGA ile gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.

Kara araçlarına da entegre edilen TOGAN, 2021'de düzenlenen bir törende, FNSS'nin insansız kara aracı GÖLGE SÜVARİ ile beraber görev yaptı. Gösterimde, TOGAN, GÖLGE SÜVARİ'den kalkış yapıp görüntüleme görevini yerine getirdikten sonra iniş yaptı.







