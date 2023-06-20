Gözler bayram müjdesinde

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücretin temmuz ayı ara zammı için son viraja girilirken; memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde olacak. Sözleşmelilerle birlikte yaklaşık 5 milyon memur ve 13 milyon emekliyi ilgilendiren tasarı Meclis'te olacak. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor. Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme olacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme konusunda da vekillerin mesai yapması bekleniyor. Asgari ücret için de yoğun mesai sürüyor.

BAKANLIKLAR YOĞUN MESAİDE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni rakamı belirlemek için dün ikinci kez toplandı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, "Dolar üzerinden görüşmüyoruz. 500 dolar üzerinden değil günün şartlarına göre konuşuyoruz. Rakam olarak bir yere gelinmedi" diye konuştu.

Toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işvereni temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci toplantısının ardından, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol ile Bakanlıkta bir araya geldi.

ASGARİ’DE BEKLENTİ PERŞEMBE ÖNCESİ

Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti. Atalay, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından şunları kaydetti:

“Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın bir yere varırız.”

11 bin TL üzerinde duruluyor

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde asgari ücrette 11 bin TL üzerinde durulduğu ifade edildi. İşveren ve işçi kesiminin görüşleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunuldu. Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı koordinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile tüm etkenler değerlendirilecek. Asgari ücretin; üçüncü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kararın açıklanması bekleniyor.







