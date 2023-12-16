Gözler cuma gününe çevrilmişti: Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 7.821,97 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,57 puan artışla ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 7.821,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.