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Ekonomi

Gözler cuma gününe çevrilmişti: Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

10:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Piyasaların merakla beklediği Moody's'in Türkiye kredi notuna ilişkin değerlendirme dün açıklanmadı. Dün gece saat 24:00'e kadar açıklanması beklenen değerlendirme gelmedi ve Moody's, Türkiye için güncelleme yapmadığını açıkladı.


Moody's program dışında da not değerlendirmesi yapabilir

Kredi derecelendirme kuruluşları not takvimleri dışında da ekstra değerlendirmelerde bulunabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda S&P'nin yaptığı gibi Moody's de ansızın kredi notu değerlendirmesi açıklayabilir.


Türkiye'nin notu B3, görünüm durağan

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.


S&P Kredi notu görünümünü yükseltmişti

Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü yükselişi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. İlk tepkiyi Standard&Poor's kredi notu görünümü durağandan pozitife çevirerek vermişti.


S&P: Not da yükselebilir

S&P Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, “Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notu görünümünü olumlu yükselttik” dedi.

  • Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilebileceğinin sinyalini veren Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz” diye konuştu.


#Moody's
#Ekonomi
#Türkiye
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