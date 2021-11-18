Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'nın toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Beklentiler faiz indirimi yönünde
Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.
PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.
OYNAT 02:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Faiz ve enflasyonla mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'faiz' üzerinden iş adamlarına da tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücreti tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz' dedi. Faiz ve enflasyona yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan 'Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor? İş adamları düşük faizli kredi istiyordu. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun işte düşük faizli kredi. Hadi alın krediyi ve yatırım yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın.' dedi.
OYNAT 01:15
AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'faiz indirimi' açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin, 'Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor, buna uzun vadede bakmak lazım' dedi.
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi ve faiz yükünü düşürmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün de TCMB Başkanı'yla görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos gibi olacak ki biz yatırımların üzerinden faizi kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlamış olacağız.' dedi.
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Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydetmişti. Milyonların gündemindeki bu yatırım aracı tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor.
GÖZLER FAİZ KARARINDA<br><br>Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi yapılması gündemde. Peki faiz indirimi yapılırsa altın fiyatları bu indirim kararından nasıl etkilenecek? Uzmanlar altın alacaklar için kritik açıklamalarda bulundu. Ancak altın yorumlarına geçmeden altın fiyatlarındaki son duruma bakalım.
İşte 18 Kasım Perşembe günü çeyrek, gram, tam altın fiyatlarındaki son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 650,41<br>SATIŞ(TL) 650,53
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.029,00<br>SATIŞ(TL) 1.067,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.059,00<br>SATIŞ(TL) 2.135,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 4.116,00<br>SATIŞ(TL) 4.256,00
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?<br><br>Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. <br><br>Uzmanlar TCMB faiz indirimlerini devam ettirirse iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler ve gram altın fiyatında da yeni rekorlar bekliyor. Ancak TCMB faizleri pas geçerse dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir.
Uzmanlar altın almayı düşünenlerin panik yapmadan beklemesini tavsiye ediyor.
Altın fiyatları rekor tazeliyor duyanlar kulaklarına inanamıyor: Altın düşer mi?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün çeyrek altının fiyatının bin lira olması piyasaları hareketlendirdi. Tarihi rekor sonrası altının ne yönde hareket edeceği merak konusu oldu. Hal böyleyken “18 Kasım bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları...