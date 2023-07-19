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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın belli olacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından her ay düzenli olarak belirlenen faiz kararı yarın açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

09:39 . 19/07/2023 Çarşamba
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Temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak.

Temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak.


Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.


Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.


Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 28,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu.


Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.


Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar
Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel istikrar ve refahı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Zahiri "Ziyaretin sonuçlarının, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında yeni yatırım fırsatları arama ve yeni sektörlerde ticaret alışverişini ve ortak işbirliğini geliştirme yoluyla birçok alanda ilişkilerin seviyesini ilerleteceğine inanıyoruz. Ziyaret sırasında özellikle ticaret hacminin gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı istek ile iki ülke için öncelikli tüm alanlarda ilişkileri geliştirmenin yolları ele alınacak" dedi.


#Merkez Bankası
#faiz kararı
#Para Politikası Kurulu
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