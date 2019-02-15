Ekonomi Gram altın 223 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 223 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 223,3 lira, çeyrek altın 365 lira ve Cumhuriyet altını 1.493 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, hafta genelinde dolar varlıklarının değer kazanmasının, altının ons fiyatını baskı altında bırakırken, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
15 Şubat altın fiyatları.
15 Şubat altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle artış eğilimini koruyan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 222,7 liradan tamamladı.

  • Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 223,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını 1.493 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.314 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta genelinde dolar varlıklarının değer kazanmasının, altının ons fiyatını baskı altında bırakırken, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını kaydetti.

Dün ABD’de açıklanan verilerin beklentilerinin altında kaldığını anımsatan Memiş, "Avrupa’daki sorunlar nedeniyle bu hafta yükselen dolar endeksi, açıklanan verilerin olumsuz gelmesiyle geriledi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme, altının ons fiyatının dün toparlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının ons fiyatında 1.310-1.317 dolar bandının izleneceğini, gram altında ise 223,50 lira seviyesinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini bildirdi.

Bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un (SP) Türkiye değerlendirmesi ve veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın
EKONOMİ
Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın

Yerli ödeme yazılımı 'milyar liraya' ulaştı
EKONOMİ
Yerli ödeme yazılımı 'milyar liraya' ulaştı

İnternette reklam yapan yüzde 15 vergi verecek
EKONOMİ
İnternette reklam yapan yüzde 15 vergi verecek
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.