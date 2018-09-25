Ekonomi Gram altın 236 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 236 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 236 lira, çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.567 liradan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu mesajlar gelebileceği beklentisi ile Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
25 Eylül altın fiyatları.
25 Eylül altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 236 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 237,1 liradan tamamladı.

  • Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,46 düşüşle 236 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını da 1.567 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.199,64 dolardan işlem görüyor.

  • AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesi ile uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalmasının, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu mesajlar gelebileceği beklentisi ile Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirten Memiş, "Dolar/TL 'deki gerileme bugün de devam edebilir. Dolar/TL ve altının ons fiyatında yaşanan gerileme, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Bugün altının gram fiyatının 232-240 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Memiş, altının ons fiyatının yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar dar bant içinde hareket edeceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.190 doların destek, 1.210 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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