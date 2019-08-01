Ekonomi Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
1 Ağustos altın fiyatları.
1 Ağustos altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, düşüşünü altıncı güne taşımasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar/TL'nin ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası yükselişe geçmesine karşın altının ons fiyatında yaşanan sert düşüşün etkisiyle günü yüzde 0,8 azalışla 253,6 liradan tamamladı.

Bugün de aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılıyor.

Ons altın 1.403,5 dolardan işlem görüyor

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının onsu, dün yüzde 1,3 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.403,5 dolardan işlem görüyor.

  • Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin "şahin" bulunmasının, altının ons fiyatını aşağı yönlü etkilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları verilerinin de izleneceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.413 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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