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Ekonomi Gram altın 255 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

8 Mayıs altın fiyatları - Ekonomi Haberleri

Gram altın 255 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 254,8 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.701 liradan işlem görüyor. Finans Analisti Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının, altının ons fiyatı ve dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
8 Mayıs altın fiyatları.
8 Mayıs altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 primle 254,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 254,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını 1.701 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.285,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının, altının ons fiyatı ve dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu söyledi

İsrail-Filistin ve ABD-İran gerginliği ile Hindistan'daki festivalden dolayı küresel altın talebinin arttığını gözlemlediklerini belirten Memiş, "Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve talep artışı gibi nedenler altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.287 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1.292-1.297 ve 1.307 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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