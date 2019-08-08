Ekonomi Gram altın 263,4 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 263,4 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,3 artışla 265,2 liradan tamamladı. Dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 263,4 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
8 Ağustos altın fiyatları.
8 Ağustos altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 263,4 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,3 artışla 265,2 liradan tamamladı.

Ons altın 1.500 dolar seviyesini aştı

Ons altının fiyatı, dün 12 Nisan 20013'ten bu yana ilk kez 1.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bugün, küresel piyasalara hakim olan olumlu hava ile ons altının 1.500 seviyesinden bir miktar geri çekilmesi ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 263,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 430 lira, Cumhuriyet altını 1.759 liradan satılıyor.

Goldman Sachs: Altın fiyatları 1.600 doları aşacak
EKONOMİ
Goldman Sachs: Altın fiyatları 1.600 doları aşacak

Asya piyasalarında 1.510,4 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.498,3 dolardan işlem görüyor.

Risk algısı arttı

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.506 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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