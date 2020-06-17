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Ekonomi Gram altın 380 lira bandında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

Gram altın 380 lira bandında

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 380,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

  • Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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