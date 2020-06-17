Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum Gram altın 380 lira bandında Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 10:14 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 10:17 AA