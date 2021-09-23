Gram altının fiyatı 500 lirayı aştı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı toplantısının ardından beklenen faiz kararını açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre faizlerde bir puan indirime gidilerek yüzde 19 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 18'e indirildi.

Merkez'in faiz kararı sonrası gözlerin çevrildiği altın fiyatları ise hızla yükselmeye başladı.

Karar ile birlikte yükselişe geçen gram altın 500 lirayı aşarak 500.337 lira olurken, çeyrek altın 818 liraya, yarım atın 1636 liraya, tam altın ise 3 bin 262 liraya yükseldi.

EKONOMİ Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı: Faizi bir puan düşürdü