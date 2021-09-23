Ekonomi Gram altının fiyatı 500 lirayı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altının fiyatı 500 lirayı aştı

Merkez Bankası politika faizinde bir puanlık indirime gitmesinin ardından altın fiyatları hızla yükselmeye başladı. Karar sonrası gram altın 500 lirayı aşarken çeyrek altın ise 818 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın 500 lirayı aştı: Altın fiyatlarında son durum
Foto/arşiv

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı toplantısının ardından beklenen faiz kararını açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre faizlerde bir puan indirime gidilerek yüzde 19 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 18'e indirildi.

Merkez'in faiz kararı sonrası gözlerin çevrildiği altın fiyatları ise hızla yükselmeye başladı.

Karar ile birlikte yükselişe geçen gram altın 500 lirayı aşarak 500.337 lira olurken, çeyrek altın 818 liraya, yarım atın 1636 liraya, tam altın ise 3 bin 262 liraya yükseldi.

Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı: Faizi bir puan düşürdü
EKONOMİ
Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı: Faizi bir puan düşürdü

THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor
EKONOMİ
THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor
Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.