Zenginden bir defaya mahsus "aktif vergisi" alınması teklifine bir destek de Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’ndan geldi. Erdemoğlu, Yeni Şafak'ın yaptığı teklifle 150 milyar dolarlık bir kaynağın toplanacağını ifade etti.