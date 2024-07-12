Dün açıklanan ABD'nin enflasyon verisini ardından ons altın ve buna paralel olarak yurt içinde gram altın, yükselerek en son çıktığı 2 bin 543 seviyesini geçmişti.
Gram altın bugüne de 2 bin 555 liraya çıkarak rekorunu yineleyerek başladı.
Ons altın 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları ne kadar?
Gram altın: 2 bin 555 lira
Çeyrek altın: 4 bin 333 lira
Cumhuriyet altını: 17 bin 654 lira
Tam altın: 17 bin 337 lira
Yarım altın: 8 bin 667 lira
ABD enflasyonu altının yükselmesinde etkili oldu
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
TÜFE, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.
Piyasalar, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 artması ve yıllık yüzde 3,1 olmasını bekliyordu.
Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.
Bu gelişmeler de altını fiyatını yukarıya çekti.