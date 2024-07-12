|
Ekonomi

Gram altın rekor tazeledi: Gelen haber piyasaları yukarı yönlü hareketlendirdi

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz kararını değiştireceği ve faiz indirimlerini erkene alacağı beklentilerini artırarak altın ve diğer finansal araçları etkiledi.

Lokman Özdemir
09:59 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dün açıklanan ABD'nin enflasyon verisini ardından ons altın ve buna paralel olarak yurt içinde gram altın, yükselerek en son çıktığı 2 bin 543 seviyesini geçmişti.


Gram altın bugüne de 2 bin 555 liraya çıkarak rekorunu yineleyerek başladı.


Ons altın 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.


Güncel altın fiyatları ne kadar?


Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da günün başlangıcında altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 555 lira


Çeyrek altın: 4 bin 333 lira


Cumhuriyet altını: 17 bin 654 lira


Tam altın: 17 bin 337 lira


Yarım altın: 8 bin 667 lira


ABD enflasyonu altının yükselmesinde etkili oldu


ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.


TÜFE, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.


Piyasalar, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 artması ve yıllık yüzde 3,1 olmasını bekliyordu.


Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.


Bu gelişmeler de altını fiyatını yukarıya çekti.




#Altın
#gram
#cumhuriyet
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? 12 Temmuz Diyanet il il cuma vakitleri