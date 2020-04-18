Ekonomi Gram altının sene sonunda 410 lira civarında olması bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altının sene sonunda 410 lira civarında olması bekleniyor

Gram altının sene sonunda 410 lira civarında olması bekleniyor

Koronavirüs salgınının küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın yükselmeye devam ediyor. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altındaki yükselişin en son 2011 yılında yaşandığını ve 2020 yıl sonuna kadar gram altının 410 lira civarında olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
2020 yıl sonuna kadar gram altının 410 lira civarında olması bekleniyor.
2020 yıl sonuna kadar gram altının 410 lira civarında olması bekleniyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de etkiledi. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarından en iyisinin altın olduğunu söyledi.

  • Altının her yıl yüzde 15 ila yüzde 20 arasında yükseldiğini aktaran Öner, 2020’nin sonlarında altının gramını 380 lira civarında beklediklerini fakat bu rakamın şimdiden oluştuğunu dile getirdi. Öner, 2020 yılı sonunda gram altın fiyatını 410 lira civarında beklediklerini kaydetti.

Altını olanlar dikkat: Hareketlilik sürüyor
EKONOMİ
Altını olanlar dikkat: Hareketlilik sürüyor

"Koronavirüs sonrası altının yükselişi hız kazandı"

Altındaki yükseliş ile ilgili konuşan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarının en iyisinin altın olduğunu vurguladı.

Öner, "Özellikle koronavirüsün yayılmasından sonra altının yükselişi önü alınamaz bir hal aldı ve görünen o ki bu daha da devam edecek. Altın normalde her yıl yüzde 15, yüzde 20 gibi bir yükselişle kar bırakırdı müşterisine. Ama maalesef 2020’de biz 2020’nin sonlarında 380 beklerken henüz ikinci çeyreği bitmeden 380 liraları buldu. Bu gidişle de 2020 için gramı 400, 410, 420 liralardan bahsediliyor. O fiyatlara çıkacağını tahmin ediyoruz.

Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
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Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
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350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
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Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
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“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”


"Eski fiyata dönmez"

En son 2011’de böyle bir yükseliş yaşandı, sonra altın tekrar geri düştü. Mevcut düğünler askıya alındı, hepsi ertelendi. Parası olanlar altınlarını önceden almışlar. Olmayanlar maalesef almayarak bu yükselişten nasiplerini aldılar. Umarız bu virüsün etkisi biter de tekrar düğünler yapılır.

Ama altın tekrar eski fiyata dönmeyecektir. Alacak olanlar yüksek fiyattan alacaklar. Ev ve araba alacaklar bu yükselişi fırsat bilip altınlarını sattılar ve başka bir yatırım aracına döndürdüler. Has altın gram fiyatını 2020 yılı sonunda 410 lira civarlarında bekliyoruz" dedi.

Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
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Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
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Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
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Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
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ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
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İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.


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