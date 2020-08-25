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Ekonomi GÜBRETAŞ 2019 faaliyet raporu ile dört ödül birden aldı
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​GÜBRETAŞ 2019 faaliyet raporu ile dört ödül birden aldı

GÜBRETAŞ 2019 faaliyet raporu ile dört ödül birden aldı

GÜBRETAŞ’ın faaliyet raporu uluslararası arenada ödül üzerine ödül aldı. 25 Haziran’da yapılan 68. Olağan Genel Kurul toplantısı için yayına hazırlanan 2019 Faaliyet Raporu'nun uluslararası iki tasarım yarışmasında da ödüle layık görülerek toplamda 4 altın ödül kazandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: GÜBRETAŞ
Foto/arşiv: GÜBRETAŞ

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız ödül değerlendirme kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen uluslararası ARC Awards’ın 76 ülkeden yapılan 5 bine yakın başvuru arasından yaptığı değerlendirmede, GÜBRETAŞ’ın Faaliyet Raporu tarım sektörü kategorisinin en iyisi seçilerek Altın Ödül’e layık görüldü. Dünyanın önde gelen yıllık rapor yarışması ARC Awards’ta GÜBRETAŞ’ın raporu ayrıca iç tasarım ve illüstrasyon kategorilerinde 2 ayrı altın altın ödülün oldu.

Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen 2020 Vision Awards değerlendirmesinde de sektör kategorisinde ödüle layık görülen GÜBRETAŞ’ın Faaliyet Raporu, bölgesel sıralamalarda ise üst basamaklarda yer aldı. Tasarım, görseller, finansal verilerin kullanımı, yönetici mesajı ve rapor kurgusu gibi farklı puanlama kriterlerinin bulunduğu yarışmada GÜBRETAŞ’ın yayını, birçok kategoriden tam puan alıp 100 üzerinden 98 puan toplayarak bu yarışmada Altın Ödül’ün sahibi oldu. GÜBRETAŞ’ın kurumsal yayını, LACP tarafından “Türkiye’nin En İyi İlk 10 Raporu” arasında gösterilirken, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MENA) bölgesinden katılımcıların değerlendirildiği sıralamada ise “En İyi 25 Faaliyet Raporu” arasında yer aldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak son yıllarda ortaya koyduğumuz dinamik iş anlayışımızı, kurumsal bütünlük çerçevesinde finansal raporlamalarımıza da yansıtıyoruz. Bu amaçla şirketimizin kuruluş misyonu olan ‘verimlilik’ konusunda yaptığı çalışmalara da dikkat çeken sunuşuyla 2019 Faaliyet Raporu’nun, hem görsel tasarım hem de kurgu yönüyle uluslararası platformlarda 4 ayrı altın ödül kazandırması oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

  • Bu yıl “Gelişimin ve Büyümenin Anahtarı: Verimlilik” mottosuyla yayınlanan GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu’nun tasarımı Graffiti tarafından yapılırken, raporda yer alan illüstrasyonlar ise İspanyol sanatçı Juan Hernaz tarafından çizildi.

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