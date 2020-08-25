İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu?

Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul’da ilk defa 2005’te, son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü.

Formula 1 İstanbul takvimi

F1’den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ayrıca Türkiye Grand Prix’sini, Formula 1’in 2020 takvimine de ekledi.

Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.🚥 #Formula 1'de Türkiye #GrandPrix'i 9 yıl aradan sonra geri dönüyor.📌Pilotlar ne diyor?📌Vettel - Webber kazası📌Yarış dışı kalan Vettel'in patinaj çekerek padoğa gidişi📌Nefes kesen 8. viraj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2020 İstanbul Park'ın özellikleriFormula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

İstanbul Park Pisti

Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.





#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020

Seyircili mi seyircisiz mi olacak?

Tarihte 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul pistindeki yarışın seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'deki yarışın seyircili olabileceği konuşuluyor.

Geri döndük. #TurkeyGP @f1 pic.twitter.com/0yY34eSPPt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020

Bilet fiyatları merak ediliyor

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışının seyircili olması durumunda belirlenecek bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu.

2005 yılında İstanbul'daki ilk yarışın biletleri şu fiyatlarla satışa çıkarılmıştı;

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL