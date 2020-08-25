F1

İstanbul Park Formula 1 (F1) bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu?

İstanbul, 9 yıllık aranın ardından motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'e ev sahipliği yapacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek yarışa seyirci alınacağı iddia edilirken, bilet fiyatlarının ise ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Formula 1'in İstanbul ayağıyla ilgili merak edilen bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul’da ilk defa 2005’te, son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü.

Formula 1 İstanbul takvimi

F1’den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ayrıca Türkiye Grand Prix’sini, Formula 1’in 2020 takvimine de ekledi.

Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı
Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı

Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.🚥 #Formula 1&#39;de Türkiye #GrandPrix&#39;i 9 yıl aradan sonra geri dönüyor.📌Pilotlar ne diyor?📌Vettel - Webber kazası📌Yarış dışı kalan Vettel&#39;in patinaj çekerek padoğa gidişi📌Nefes kesen 8. viraj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2020 İstanbul Park'ın özellikleriFormula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

İstanbul Park Pisti

Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.


Seyircili mi seyircisiz mi olacak?

Tarihte 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul pistindeki yarışın seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'deki yarışın seyircili olabileceği konuşuluyor.

Bilet fiyatları merak ediliyor

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışının seyircili olması durumunda belirlenecek bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu.

2005 yılında İstanbul'daki ilk yarışın biletleri şu fiyatlarla satışa çıkarılmıştı;

  • Super Gold: 493,00 YTL
  • Super Gold Jr.: 246,50 YTL
  • Gold 1: 450,50 YTL
  • Gold 1 Jr.: 225,25 YTL
  • Gold 2: 391,00 YTL
  • Gold 2 Jr.: 195,50 YTL
  • Silver 1: 306,00 YTL
  • Silver 1 Jr.: 153,00 YTL
  • Silver 2: 255,00 YTL
  • Silver 2 Jr.: 127,50 YTL
  • Silver 3: 212,50 YTL
  • Silver 3 Jr.: 106,25 YTL
  • Bronze: 144,50 YTL
  • Bronze Jr.: 72,25 YTL
  • Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:
  • 63.75 YTL)
  • Açık Alan Jr.: 38,25 YTL

İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu
Diğer

İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'in damga vuran çekici oldu. Sezonun 4. ayağının yapıldığı Azerbaycan'da Hamilton, şampiyona liderliğine yükselirken güne "Allah korusun" yazılı ve Türk bayraklı çekici damga vurdu.

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