İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu?

Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul’da ilk defa 2005’te, son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü.
Formula 1 İstanbul takvimi
F1’den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ayrıca Türkiye Grand Prix’sini, Formula 1’in 2020 takvimine de ekledi.
İstanbul Park Pisti
Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.
#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ
#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020
Seyircili mi seyircisiz mi olacak?
Tarihte 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul pistindeki yarışın seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'deki yarışın seyircili olabileceği konuşuluyor.
Geri döndük. #TurkeyGP @f1 pic.twitter.com/0yY34eSPPt
Geri döndük. #TurkeyGP @f1 pic.twitter.com/0yY34eSPPt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020
Bilet fiyatları merak ediliyor
İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışının seyircili olması durumunda belirlenecek bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu.
2005 yılında İstanbul'daki ilk yarışın biletleri şu fiyatlarla satışa çıkarılmıştı;
- Super Gold: 493,00 YTL
- Super Gold Jr.: 246,50 YTL
- Gold 1: 450,50 YTL
- Gold 1 Jr.: 225,25 YTL
- Gold 2: 391,00 YTL
- Gold 2 Jr.: 195,50 YTL
- Silver 1: 306,00 YTL
- Silver 1 Jr.: 153,00 YTL
- Silver 2: 255,00 YTL
- Silver 2 Jr.: 127,50 YTL
- Silver 3: 212,50 YTL
- Silver 3 Jr.: 106,25 YTL
- Bronze: 144,50 YTL
- Bronze Jr.: 72,25 YTL
- Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:
- 63.75 YTL)
- Açık Alan Jr.: 38,25 YTL
Yorum