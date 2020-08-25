Türkiye’de bir ilke imza attı: Kurduğu tavşan eti çiftliğinde D vitamini üretecek

Av hayvanı gibi görülse de tavşan eti D vitamini açısından çok zengin bir hayvandır. Ülkemizin coğrafyası nedeni ile Türk insanındaki D vitamini eksikliğini herkes bilmektedir. Bundan dolayı burada genç nesillerimizi iyi yetiştirmek adına tavşan etinin D vitamini açısından çok zengin olduğun bilinmektedir. Biz de tavşan etimizi halkımıza av etiymiş gibi değil, bir beslenme ürünü olarak kazandırmak istiyoruz. Tavşan çiftliğinin faaliyete geçmesinde emeği olan öncelikle Kandıra Kaymakamı Sayın Mehmet Ünal ve Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Sayın Ercan Aydın ve ilçe tarım Müdürlüğünde görevli olan veteriner hekimlere çok teşekkür ederim.”