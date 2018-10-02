Ekonomi Güçlü etkileyici ve özgün Pierre Cardin kadın ile tanışın
İŞ DÜNYASI

Güçlü etkileyici ve özgün Pierre Cardin kadın ile tanışın

Erkek modasının güçlü imzası Pierre Cardin 2018/19 sonbahar kış sezonuna, kendinden emin ve ne istediğini bilen kadınlar için ilk koleksiyonuyla imzasını atıyor.

iLAN Yeni Şafak
Pierre Cardin
Pierre Cardin

Hayattan ne istediğini bilen ve istediğini elde etmek için var gücüyle çalışan güçlü kadınların stilini yeniden yazacak bu koleksiyon, zıtlığın uyumundan ilham alıyor.

Soft ve baskın renklerin bir arada kullanıldığı koleksiyon, ilham aldığı zıtlık kavramının tam karşılığını yerine getiriyor ve feminen tasarımlarıyla maskülen çizgileri ortaya koyuyor. İddialı tasarımlar minimal aksesuarlarla tamamlanırken, geçmişin izleri modern çizgilerle harmanlanıyor. Kapsül formundaki ilk kadın koleksiyonuyla mağazalarda yerini alacak olan Pierre Cardin, kalem etekler, klasik ve yüksek bel pantolonlar ile bluzlerin ön plana çıktığı 102 model ve 224 seçeneğiyle, imza şıklığını üzerinde taşımak isteyen güçlü kadınları bekliyor.

Kadın koleksiyonu için yenilenme sürecine giren Pierre Cardin mağazaları, kadın ve erkeğin aynı mağaza içerisine konforlu bir biçimde alışveriş yapabilmesi için yeniden tasarlanıyor.

Bu sezon ilk olarak İstanbul’da İstinye Park, Marmara Park, Forum İstanbul, Büyükçekmece Aymerkez, Ümraniye Aymerkez, Fatih Aymerkez mağazalarında; Mersin’de Forum, Antalya’da Manavgat, Bursa’da Korupark, Çorlu’da Orion ve Gaziantep’te Aymerkez mağazalarında satışa sunulacak olan koleksiyona, ayrıca www.pierrecardin.com.tr adresi üzerinden de tüm Türkiye’den erişim sağlanabilecek.

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