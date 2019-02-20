Ekonomi Güçlü sanayi temiz üretime 30 milyon TL destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güçlü sanayi temiz üretime 30 milyon TL destek

GEKA, 2019 yılında Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim alanında projeleri bekliyor. Açıklanan Mali Destek Programı kapsamında 30 milyon TL’lik destek verilecek.

Haber Merkezi IHA
Projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.
Projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan Proje Teklif Çağrısını 18 Şubat’ta ilan etti. Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan Proje Teklif Çağrısında toplam 30 milyon TL’lik kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.

750 bin TL’ye kadar destek

Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli Güçlü Sanayi Mali Destek Programı’nda, Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken, programa bölgedeki KOBİ’ler başvuru yapabilecek. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 750 bin TL destek sağlanacak.

Atıkların kaynağında azaltılması öncelikle olacak

Yine KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programında ise, 5 milyon TL’lik bütçeyle üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılacak. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve enerji üretimi programın öncelikleri olacak. Bu program kapsamında projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

Son başvuru tarihi 6 Mayıs

GEKA, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında yürütülecek mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçe merkezlerinde 25 Şubat’tan itibaren ise bilgilendirme toplantıları yapılacak.

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Programla ilgili GEKA’dan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilecek toplantılarla ilgili takvime geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. ‘2019 Yılı Mali Destek Programları’ hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilir.
Proje tekliflerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar ajansın internet ortamında yer alan ‘Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)’ üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Son olarak ise sistemden taahhütname alınarak son teslim tarihi olan 13 Mayıs saat 18.00’den önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.”

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Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'de el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor.
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Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor.
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Doğal yöntemlerle eskitilerek ihraç edilecek el dokuması halılar, dokuma tezgahından alındıktan sonra üzerindeki yünler kırpılıp yıkanıyor, daha sonra ilçenin cadde ve sokaklarına seriliyor. Yaklaşık 15 gün cadde ve sokaklarda kalan halıların üzerinde araçlar ve vatandaşlar geçiyor. Halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor.
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Yoldaki eskitme işleminin ardından bir kez daha yün kırkımı yapılan halılar, 5 kez yıkanıp kurutulduktan sonra zarar gören yerleri onarılıp başta ABD ve pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kimi el dokuması halılar da kimyasal ürünler kullanılarak eskitiliyor.
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Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nurettin Kelem, ilçede yaklaşık 10 yıldır kimyasal yöntemlerle halı eskitildiğini, son 2 yıldır da doğal yöntemlerle eskitme işleminin yapıldığını söyledi. Doğal yöntemlerle eskitilen halının daha orijinal durduğunu dile getiren Kelem, 100 yılda eskiyen el halısı, bu yöntemle bir ayda aynı seviyeye geliyor. Görüntüsü daha doğal oluyor, eskimiş halı olarak satılıyor. Otantik yerlerde tercih ediliyor. ABD'ye ve pek çok Avrupa ülkesine daha katma değerli satılıyor. Normal maliyetinin en az iki katına alıcı bulabiliyor. dedi.
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İlçede 2 yıldır halı eskiten işletmeci Ali Sarı da yaklaşık 20 yıldır halı yıkamacılığı yaptığını, son 2 yıldır da gelen talep üzerine el dokuma halıları eskitmeye başladığını ifade etti.
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El dokuması halıları özel yöntemlerle bir ayda eskittiğini dile getiren Sarı, 15 gün yola serdikleri halıların sonra tıraşlandığını, 5 kez yıkandığını, parlatılmasından ve son işlemlerinden sonra İstanbul'a gönderildiğini anlattı. Yurt dışından el dokuma halılara yoğun ilgi olduğunu aktaran Sarı, Yabancıların 'Türk düğümü' dediği bir halı şekli var. Bunu başka bir ülke yapamıyor. Özellikle Türk düğümü halı istiyorlar. Osmanlı Devleti'nden bu yana gelen el halısı düşkünlüklerinden dolayı bu halıları iyi takip ediyorlar. diye konuştu.
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Sarı, Demirci'de yılda ortalama 15 bin metrekare el halısı dokunduğunu belirterek, İlçede benden başka halı eskiten yok. Biz de metrekaresine ve dokunuş şekline göre yılda ortalama 2 ila 5 bin metrekare arasında halı eskitiyoruz. Biz direkt yurt dışına ihraç etmiyoruz, ihracatçılara veriyoruz ama metrekaresinin 500 ila bin dolar civarından alınıp satıldığını duyuyoruz. ifadelerini kullandı.
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İlçe sakinlerinden Mustafa Yavuzel de doğal yöntemle halı eskitmenin ilçenin alternatif geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Yavuzel, Şehrimizin sokaklarında yere serilen halıları görüyoruz, ilk başlarda neden halıların yere serildiğini merak ediyorduk ama sonradan öğrendik. Biz de bunların üzerinden araçlarımızla geçiyoruz, eskimesine yardımcı oluyoruz, değerlerine değer katıyoruz. dedi.
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Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Türkiye'de el dokuması halı merkezlerinin başında gelen Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, yollara serdikleri halıların üzerinden araçların ve vatandaşların geçmesini istiyor. Cadde ve sokaklara iki hafta boyunca serilen halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor, diğer el dokuması halılara göre iki kat fazla fiyata satılıyor.
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