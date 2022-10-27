Gümrük Birliği'nde e-ticaret de olsun: Dijital manipülasyona birlikte son verelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ev sahipliğinde düzenlenen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı dün yapıldı. Toplantının ana konusu Türkiye ile AB arasında 26 yıl önce imzalanan Gümrük Birliği anlaşması oldu. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile AB arasında ticaret, güvenlik, göç ve enerji gibi birçok alanı kapsayan uzun süreli ve önemli iş birliği olduğunu söyledi. Tüm bu alanlar arasında ticaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde merkezi bir role sahip olduğunu vurgulayan Muş, “Gümrük Birliği döneminde AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 6 kat artarak 200 milyar dolara çıkması bekleniyor” dedi.

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Türkiye ile AB arasındaki yakın iş birliğinin Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilaf bağlamında daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Muş, AB'nin de şu anki jeopolitik gerilimler ışığında dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yapacağından emin olduklarını belirtti.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Ticaret Bakanı Muş, 21. yüzyılda dijitalleşmenin dünya ticaretinde öne çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut Gümrük Birliği kapsamında olmayan e-ticaret ve dijitalleşme gibi konular Gümrük Birliği'ne şu an dahil değil. Bunlar normal ticaret kadar önemli hale geldi. Büyük dijital platformlar iş gücünü kötüye kullanabiliyor, veri sızması ve ticari manipülasyonlar meydana gelebiliyor. Bunların hepsi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgilenilmesi gereken sorunlar. Dijital ekonomi konusundaki iş birliğimizi artırmak; bu alandaki potansiyelden yararlanmamızı ve bu riskle başa çıkmayı kolaylaştıracaktır."

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FIRSATI DEĞERLENDİRELİM

Mehmet Muş, bütün dünyanın çok önemli bir değişimden geçtiğini ifade ederek, "Bu kritik noktada Türkiye ile AB'nin daha yakın iş birliğine ihtiyaç bulunmakta. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin işleyişinin derinleştirilmesi ve iyileştirilmesi, ticari ve küresel değer zincirlerinden en yüksek faydayı elde etmek için hayati önem taşımaktadır. İki tarafın da mevcut Gümrük Birliği'ni derinleştirerek bu fırsatı değerlendireceğinden eminim" diye konuştu.

Gümrük Birliği modernize edilmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ukrayna'daki savaşın herkes için hayatı zorlaştırdığını belirterek, yüksek enflasyon, enerji arzı, kıtlık ve yüksek enerji fiyatlarının ekonomiler ve toplumlar üzerinde doğrudan olumsuz etkiye sahip olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin AB'nin 6'ncı en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında iki yönlü hizmet ticaretinin 27 milyar avroya ulaştığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası olarak daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Türkiye hükümetinin, AB üye devletlerinin ve Avrupa Komisyonu'nun desteğine ihtiyacımız var. Yeşil Anlaşma çağında Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu en çok ihtiyacımız olan güçlendirici olarak görüyoruz" dedi.

Luc Frieden

Sorunlarımız çok ortak çalışalım

EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için iş çevreleri arasında diyalog kurmaktan daha iyi bir şey olmadığını söyledi. Frieden, "Hemen yan tarafta bir savaşımız var. Enerji fiyatlarımız yüksek. Avrupa halkına büyük sorunlar yaratan bir enflasyonumuz var ve bu bağlamda birbirinden ayrılmak yerine birlikte çalışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkinin derin olduğunu vurgulayan Frieden, "Daha fazlasının yapılması lazım. Türkiye'yi önemli bir iş ortağı olarak yanımızda bulundurmamız lazım. O zaman Gümrük Birliği'ni modernize etmemiz gerekiyor" dedi.

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