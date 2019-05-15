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TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması için çalışıyoruz'

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz. Bulgaristan'daki gümrük yetkilileriyle görüştük. Bizler birtakım ek tedbirler aldık. Onlara da geçişlerin hızlandırılması amacıyla bazı önerilerimiz olacak. Yaz aylarında gurbetçilerimizin sınır kapılarında sorun yaşamasını engellemeyi arzuluyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Haziran ayı ortalarında başlayan geçişlerde gurbetçiler en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.
Haziran ayı ortalarında başlayan geçişlerde gurbetçiler en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yurda girişlerinde, gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltmak için ek tedbirler alınıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 1 milyonun üzerinde gurbetçi, yaz tatili için Türkiye'ye giriş yapmak üzere Bulgaristan sınırındaki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarını tercih ediyor.

Haziran ayı ortalarında başlayan geçişlerde gurbetçiler en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Gurbetçi gelişlerinin başlamasıyla birlikte sınır kapılarından hafta içinde günlük ortalama bine yakın araç giriş yapıyor. Bu sayı hafta sonlarında iki katına çıkıyor ve zaman zaman kuyruklar oluşuyor.
  • Türk ve Bulgar gümrük yetkilileri, gümrüklerde peron sayısını artırarak kuyrukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının gümrük kapılarından daha hızlı geçiş yapmaları için bazı önlemler aldıklarını belirtti.

Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ülkeye yoğun gurbetçi girişi beklediklerini dile getiren Turagay, gurbetçilerin tatillerini vatanlarında geçirme isteklerine en iyi şekilde cevap vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Turagay, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'daki gümrük yetkilileriyle görüştük. Bizler birtakım ek tedbirler aldık. Onlara da geçişlerin hızlandırılması amacıyla bazı önerilerimiz olacak. İnşallah yaz aylarında gurbetçilerimizin sınır kapılarında sorun yaşamasını engellemeyi arzuluyoruz. Kapıkule bizim için çok önemli bir sınır kapısı. Dünyada en fazla trafiği olan gümrüklerin başında yer alıyor. Buradaki trafik akışını sağlamak hem ticaretimiz açısından hem de gurbetçilerimizin vatan hasretiyle yandıkları dönemde vatanlarına ulaşmaları açısından önemli. Vatandaşlarımızı, ticaret erbabımızı mutlu edecek sonuçlara ulaşmayı inşallah hep birlikte başaracağız."

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