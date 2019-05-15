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Ekonomi TBB Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat

TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "TBB Risk Merkezi" adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Kendilerini TBB Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahıslar para talep ediyor.
Kendilerini TBB Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahıslar para talep ediyor.

TBB'den yapılan açıklamada, "Telefonda kendilerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi temsilcisi olarak tanıtan bazı şahısların Risk Merkezi Raporu temin etmek için 'evrak ücreti', 'kargo ücreti', 'para iadesi' gibi çeşitli başlıklar altında para talep ederek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinilmiştir" denildi.

TBB, bu tür dolandırıcılık girişimleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla şu açıklamayı yaptı:

"Risk Merkezi Raporu başvuruları www.turkiye.gov.tr adresli e-Devlet Kapısı internet sitesinde yer alan 'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' adımından veya www.riskmerkezi.org adresinde detayları belirtilen şekillerde yapılabilir. e-Devlet Kapısı üzerinden her ay bir tane rapor ücretsiz olarak temin edilebilir.

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi çalışanları 'raporunuzu hazırlamak', 'raporunuzu kargoya vermek', 'rapor ücreti veya KDV iadesini yapmak' için sizi telefonla aramaz ayrıca telefon ile ücret tahsil talebinde bulunmaz.

"Rapor başvurusu yapan kişilere başvuru anında rapor ücreti ve varsa rapor teslimine ilişkin masraflar belirtilir. Belirtilenlerin dışında, daha sonra başka ücret talep edilmez.

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne atfen yapılan telefon aramalarına itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgiler asla paylaşılmamalıdır.

"Bu tür dolandırıcılık eylemleriyle karşılaşanların ivedilikle savcılık ve/veya emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

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