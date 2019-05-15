Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bilecikten 40 ülkeye hibrit tohum
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilecik'ten 40 ülkeye hibrit tohum

Bilecik'in Söğüt ilçesinde fide yetiştiriciliği yapan ve yüksek maliyetten kurtulmak için Ar-Ge çalışmasıyla 10 yıl önce hibrit tohum üretimine başlayan firma, 30 dönüm kapalı alanda yetiştirdikleri patlıcan, salatalık, biber gibi onlarca ürünün tohumlarını 40 ülkeye ihraç ediyor.

Haber Merkezi AA
Hibrit tohum üretime ilgi artıyor.
Hibrit tohum üretime ilgi artıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde fidecilikle uğraşan ve yüksek maliyetten kurtulmak için 10 yıl önce hibrit tohum üretimine başlayan firma, bugün 40 ülkeye ihracat yapıyor.

Üretim tesisleri bünyesinde yaptığı yatırımlarla doku kültürü, biyoteknoloji ve genetik laboratuvarını faaliyete geçirerek ithalatını sınırlandıran şirket, İsrail, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Cezayir'in de aralarında olduğu 40 ülkeye direkt ürün gönderiyor.

  • Patlıcan, salatalık, biber gibi onlarca ürün, 30 dönüm kapalı alanda 6 Ar-Ge mühendisinin gözetiminde yetiştiriliyor. Özellikle son aylarda "pembe domates" için Balkanlar ve Rusya'dan çok sayıda talep geliyor.

Şirketin ortaklarından Serdar Dikmen, 1994 yılında kurulan firmanın fide üretiminde belirli bir noktaya geldiğini söyledi.

İlk yıllarda çiftçilere tarımsal ürünler pazarlamak üzere tedarikçi olarak hizmet verdiklerini aktaran Dikmen, "Bu ürünlerin fiyatlarının yükselmesine sebep olan, hepimizin bildiği gibi bir hibrit tohum gerçeğiyle karşılaştık. Bu şekilde çalışmayı sürdürürken 10 yıl önce aldığımız kararla kendi yerli tohum çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendikten sonra piyasaya arz ediyoruz" dedi.

  • Dikmen, yurt içi satışlarının yanı sıra özellikle katıldıkları fuarlarla yabancı çiftçilere hizmet verdiklerini dile getirdi.

Balkanlar, Rusya ve Kuzey Afrika ülkelerine pek çok çeşit gönderdikleri bilgisini paylaşan Dikmen, şöyle devam etti:

"İsrail, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Moldova, Gürcistan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Cezayir gibi ülkelere direkt olarak bağlantılarımızla denemeler kurmaktayız. Son derece olumlu gidiyor ve satışlarımız oluyor. Bu süreç kolay değil, uzun yıllardır gayret gösteriyoruz. Aldığımız yol çok önemli. Yüksek teknoloji kullanımıyla çalışmalarımızı daha ileriye taşıma gayretindeyiz. 40 ülke ile kontağımız var, birebir çalışıyoruz. 6 Ar-Ge mühendisimiz var. 30 dönüm kapalı alanda ıslah çalışmalarını yürütüyoruz."

REKLAM

"Pembe domatese ilgi büyük"

Dikmen, domates, patlıcan, salatalık, biber gibi çok fazla çeşit ürettiklerini anlattı.

Bu ürünlerin ekonomik değerinin yüksek, hibrit tohumlarının altın kadar değerli olduğuna dikkati çeken Dikmen, "Ucu açık bir kapasite var burada. Önemli olan Ar-Ge çalışmalarının olumlu bir şekilde sonuçlanması. Gönül istiyor ki hepsi ülkemizde olsun ancak ülkemizde bazı altyapılar oluşmuş değil maalesef. Yurt dışına fason işler yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdar Dikmen, 10 sene önce başladıkları hibrit tohum üretiminin meyvelerini gerçek anlamda bu yıl almaya başladıklarını belirtti.

Gayet iyi sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Dikmen, "Domateste tada yönelik seçimler yaptık. Pembe domatese büyük ilgi var. Bunun, ülkemize döviz olarak girmesini hedefliyoruz. Balkanlar ve Rusya, pembe domatesle müthiş miktarda ilgileniyor. Son dönemde çok yoğun sipariş aldık. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı
EKONOMİ
Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı

TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat
EKONOMİ
TBB: Risk Merkezi adıyla dolandırıcılık girişimlerine dikkat

Türkiye'nin 'ayakkabı tasarımcıları' bu okulda yetişiyor
EKONOMİ
Türkiye'nin 'ayakkabı tasarımcıları' bu okulda yetişiyor
Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda

Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Hakurkta operasyon

Hakurkt'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.

Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.