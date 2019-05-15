Türkiye'nin 'ayakkabı tasarımcıları' bu okulda yetişiyor

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden Konya'da, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan okulda eğitim gören öğrenciler, dünyada söz sahibi ayakkabı markalarının kullandığı teknolojiyi öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ayakkabıcılar Odasının iş birliğinde Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'nde açılan Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde 150 öğrenci, ayakkabı sektöründe "geleceğin tasarımcıları" olarak ulusal veya uluslararası markalarda hem staj hem de üretim yapma imkanı buluyor.

Okulun, ayakkabıcılık sektörünün yoğun olduğu sanayi bölgesinde bulunmasının avantajlarından da faydalanan öğrenciler, mesleği uygulamalı öğreniyor.

Lisenin müdürü İsa Sade, yaptığı açıklamada, okulun meslek edindirme bakımından bir proje okulu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, çağın gereksinimlerine uygun, son teknolojiyi kullandığını ifade eden Sade, "Dünyada ayakkabı hangi tasarım ve teknolojiyle üretiliyorsa okulumuzda da aynı şartlarda tasarım ve üretim yapılmaktadır. Örneğin İtalya'da ayakkabı tasarımında kullanılan 'Shoemaster' programını bizim öğrencilerimiz de kullanıyor." diye konuştu.

Burs desteği veriliyor

Sade, 20'si kız 150 öğrencinin, Ayakkabı Saraciye Teknolojisi ile Grafik ve Fotoğraf Teknolojisi bölümlerinde eğitim aldığını, Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümünü seçen ve dereceye giren yüzde 50'lik kısma 250 lira burs desteği verdiklerini aktardı.

Okulun ayakkabı sanayisine katkısına da değinen Sade, "Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 65'i, nitelikli insan gücü olarak sektörde hizmet vermektedir." dedi.

Geçen yıl ayakkabı ihracat rakamlarına bakıldığında Konya'nın ayakkabı ihracatının çok büyük oranda arttığını, ithalatının ise azaldığını vurgulayan Sade, "Dolayısıyla sanayimize de ekonomik olarak büyük katkı sunduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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"Ne iş yapacağım" kaygısı yaşamıyorlar

Sade, mezun olan öğrencilerin, "Ne iş yapacağım" kaygısı yaşamadan hemen iş bulduklarını vurguladı.

Okulda eğitim gören öğrencilerin yüzde 35'inin akademik eğitime devam ettiğini belirten Sade, "Geriye kalan öğrencilerimiz sanayi bünyesindeki işletmelerde kolayca iş bulmaktadır. Çalışan öğrencilerimiz ulusal veya uluslararası markalarda hem staj imkanı hem de üretim yapma imkanına sahipler." ifadelerini kullandı.

Okulun Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümünde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Fatih Çopur ise babasının ayakkabı sanayi sitesinde esnaf olduğunu, kendisinin de gelecekte bu mesleği yapmak istediğini anlattı.

Okulda, ayakkabı modeli çiziminden üretimine her aşamayı öğrendiklerine işaret eden Çopur, "İleride ünlü modellerin ayakkabı tasarımcısı olarak kendimi geliştirerek söz sahibi olmak istiyorum." dedi.

Aynı sınıfta okuyan Leyla Nur Üstevül ise lisenin sunduğu imkanların, özel okul standartlarında olduğuna dikkati çekti.

Mezun olduktan sonra işsiz kalma sorunlarının olmadığına dikkati çeken Üstevül, "Okuduğumuz bölümün önü açık. İlk başta kendi modelimizi oluşturarak dikişten başlıyoruz ve üretimin her aşamasını öğreniyoruz. İleride ünlü bir ayakkabı modelisti olarak ürünlerimi sergilemek istiyorum." diye konuştu.

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