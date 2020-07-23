Gümüş 23 doları da aşarak yedi yılın zirvesine yükseldi

Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalandaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.
Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.
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Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde
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Altın fiyatlarında son durum: Rekora doymuyor
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Düğünlerin vazgeçilmezi oldu: Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar
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Altın fiyatlarında yaşanan artışlar sonrasında vatandaşların gözdesi gram altın oldu.
Kocaeli’de 411 TL’den satılan gram altın ve 220 TL’ye kuyumcu mağazalarında vitrinlerde yerini alan yarım gram altın, vatandaşlara yoğun ilgi gösteriyor.
. 675 TL’ye satılan çeyrek altının fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, düğünlerde takı takmak için gram ve yarım gram altınlara yöneliyor.
Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınlarda vitrinlerde yerini almaya başladı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı esnafı ise takı için yapılan alışverişlerde gram ve yarım gram altınların tercih edildiğini belirterek, altın fiyatlarında yaşanan artışın yatırımcıları altına yönlendirdiğini söyledi.
“Gram ve yarım gram altınlara rağbet var” <br> <br> İnsanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade eden kuyumcu mağazası işletmecisi Yasin Mehmet Eryılmaz, “Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibari ile düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı...
Altın fiyatlarının yıl başına doğru daha çok artacağı konuşuluyor. Ama düğün yapacak olanlar mecbur olarak altın alıyor. Ama alacak olanlar 5 alacağına 3 alıyor. Düğünlerde para takılması yasak olduğu için gram ve yarım gram altınlara rağbet var. Ama düğünlerde yine bilezik alınıyor. Daha çok hafif tarzdaki ürünlere yönlenmiş durumdalar” dedi.
“Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” <br> <br> Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayar altınların da vitrinlerde erini aldığını belirten bir diğer işletmeci Mehmet Mamik ise, “Fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesi kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için bozdurmaya ilgi gösteriyorlar. Alımdan daha çok bozdurma var...
Süreçte yatırımcılar alım yapıyor. Eskiden 10 kişi alım yapıyordu ise şimdi 3 kişi yapıyor. Düğünlerde insanlar altın almak zorundalar. Eskiden 14 ayar bir set 5 bin TL’yken şimdi 9-10 bin TL oldu. Bundan dolayı altının ayarını düşürmeye yol açıldı. Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” diye konuştu.
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor, hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.