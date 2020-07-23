Gümüş 23 doları da aşarak yedi yılın zirvesine yükseldi

“Gram ve yarım gram altınlara rağbet var” <br> <br> İnsanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade eden kuyumcu mağazası işletmecisi Yasin Mehmet Eryılmaz, “Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibari ile düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı...