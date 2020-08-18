Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 18 Ağustos gümüş alış satış fiyatları
Gümüşün fiyatında son durum!
Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüşün fiyatı merak ediliyor. Yatırımcılar gün gün gümüşün fiyatı ne kadar oldu, gümüş kaç liradan satılıyor gibi soruların cevabını ararken Emtia piyasasında 18 Ağustos gümüş fiyatları belli oldu..
Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi.
Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına yüzde 33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 18 Ağustos'ta dikey yönde başladı.
GÜMÜŞÜN FİYATI NE KADAR OLDU?
Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,523 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 1,43 fark ile başladı.Gram gümüş satış fiyatı bugün güne 6,62 liradan dikey seviyede başladı.
Gram gümüş alış fiyatı da güne dikey yönde başlayarak 6,61 liradan işlem görüyor.