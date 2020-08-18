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Ekonomi Gümüşün fiyatında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 18 Ağustos gümüş alış satış fiyatları

Gümüşün fiyatında son durum!

Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüşün fiyatı merak ediliyor. Yatırımcılar gün gün gümüşün fiyatı ne kadar oldu, gümüş kaç liradan satılıyor gibi soruların cevabını ararken Emtia piyasasında 18 Ağustos gümüş fiyatları belli oldu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Ağustos gümüş alış satış fiyatları
18 Ağustos gümüş alış satış fiyatları

Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi.

Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına yüzde 33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 18 Ağustos'ta dikey yönde başladı.

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu: 18 Ağustos altın fiyatları
EKONOMİ
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu: 18 Ağustos altın fiyatları

GÜMÜŞÜN FİYATI NE KADAR OLDU?

Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,523 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 1,43 fark ile başladı.Gram gümüş satış fiyatı bugün güne 6,62 liradan dikey seviyede başladı.

Gram gümüş alış fiyatı da güne dikey yönde başlayarak 6,61 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,61 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,62 lira

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.
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