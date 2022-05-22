Gündüz yürü gece aydınlan: Yürüdüğün yol elektrik üretecek

Teknolojilerde yaşanan gelişmeler sayesinde farklı şekillerde elektrik üretmek mümkün hale geldi. Son olarak, elektrik üreten yollar sayesinde gündüz parklarda yürüyen vatandaşın oluşturduğu enerji, gece elektrik olarak kullanılacak. Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) A.Ş. Genel Müdürü Fatih Öztürk, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda belediye parklarında ve millet bahçelerinde kullanılabilecek prototipi yapılan BASTEM’i anlattı.

Fatih Öztürk

AKILLI ŞEHİRLERİN PARÇASI DURUMUNDA

Öztürk, yürüyüş yaparken elektrik üretip, depolayabilecek ‘BASTEM’ projesinin enerji tüketiminde önemli tasarruf sağlayacağını söyledi. TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, “Akıllı şehirlerin bir parçası olarak değerlendirilebilecek bu ürün ile hareket halindeyken elektrik üretmek mümkün olacak” ifadesini kullandı.

MİLLET BAHÇESİNDE KULLANILACAK

‘BASTEM’ ismi verilecek ürünün ilk prototipinin yapıldığını söyleyen Öztürk, “Üzerine baskı elektrik üreten yollar, özellikle belediyelerin parklarında, millet bahçelerinde kullanılabilecek, akıllı şehirlerin bir parçası olarak değerlendirilebilecek bir ürün. İlk prototipimizi yaptık. MMG’nin düzenleyeceği AR-GE ve İnovasyon Fuarı’nda da bunu bir oyunlaştırma hikâyesiyle gençlerin kullanımına sunacağız” diye konuştu.