Güneşten elektrik üretimine 5,7 milyar dolarlık başvuru

Elektrik üretimindeki alternatif yatırımlar sayesinde kaynak çeşitliliği artarken, atılan adımlar sayesinde hem tüketicilerin cebi rahatlıyor hem de sektörün üzerindeki yük hafifliyor. Hem tüzel hem de bireysel abonelerin belli bir megavatın altındaki elektrik tüketimini karşılamaları için

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından devreye alınan lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ile her abone grubundan vatandaş tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Düzenlemeyle aynı zamanda küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve şebekede meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi de sağlanıyor.

6 BİN 700 MEGAVATLIK KAPASİTE TAHSİS EDİLDİ

Yönetmelik sayesinde, her abone grubundan vatandaş tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Güneş panelleriyle elektrik üreten vatandaşlar, ‘tükettikleri elektrik oranında’ bir gücü de sisteme satarak gelir elde edebiliyor. EPDK’nın 8 ay önce yayımladığı lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine abonelerden yoğun talep geldi. Lisanssız elektrik üretimine yönelik veriler incelendiğinde faaliyette olan 10 bin megavata yaklaşan lisanssız tesislerin yanı sıra 8 ayda 16 bin megavata yakın başvuru geldi. Başvurular kapsamında 6 bin 700 megavatlık kapasite tahsis edildi. Tahsis edilen bu kapasitenin sahadaki yatırım karşılığı 5,7 milyar doları buluyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça tüketicilerin faturalarındaki düşüş seyri de devam edecek.

MALİYET DÜŞÜŞÜ OLUMLU YANSIYOR

Örneğin 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketen bir kişi, cari yıldaki aylık mahsuplaşmanın akabinde en fazla 1 milyon kilovatsaat enerjisini satabiliyor. Yılın ilk ayından itibaren ihtiyaç fazlası enerjiye istinaden ödemeler yapılıyor, 1 milyon kilovatsaati aşan üretimler ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) ‘bedelsiz katkı’ olarak yansıtılıyor. Böylece hem Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlanıyor hem de elektrik üretim maliyetlerindeki düşüşün faturalara yansımasının önü açılıyor.

Güneş seferberliği başlattık

Düzenleme ile yurt çapında güneş seferberliği başlattıklarını söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “8 ay gibi kısa sürede şimdiye kadar yapılan tüm lisanssız tesislerden daha fazla güçte başvuru aldık. Halen faal olan lisanssız tesislerin gücünün yüzde 75’ini karşılayan çağrı mektubu verildi. Yani artık kısa yoldan kar etme peşinde olanlar değil gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor” diye konuştu.







