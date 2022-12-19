Ekonomi Güney Kore ekonomik durgunluğun derinleştiğini açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Güney Kore ekonomik durgunluğun derinleştiğini açıkladı

Güney Kore, gelecek yılın ilk yarısına kadar beklenenden daha derin bir ekonomik durgunluğun işaretini verdi ve bazı akaryakıt ürünleri ve binek otomobillerdeki satış vergisi indirimlerini birkaç ay uzattı.

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Haber Merkezi Reuters
​Güney Kore ekonomik durgunluğun derinleştiğini açıkladı
Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho

Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, iktidar partisi liderliğiyle yaptığı toplantıda, "Küresel ekonomik durgunluğun etkileri nedeniyle ekonomimizin büyümesinin gelecek yıl da yavaşlaması bekleniyor ve zorluk önümüzdeki yılın ilk yarısında daha çok hissedilecek" dedi.

Hükümetin bu hafta, Başkan Yoon Suk-yeol yönetiminin Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ilk tam yıl açıklaması olacak olan ekonomi politikası stratejilerini açıklaması bekleniyor.

Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore'nin ekonomisi, büyük ölçüde arabalardan gemilere, çiplerden akıllı telefonlara uzanan ihracata dayanıyor. Bu yıl yaklaşık %3 olan büyümenin gelecek yıl %2'nin altına düşmesi bekleniyor.

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