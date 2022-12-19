​Güney Kore ekonomik durgunluğun derinleştiğini açıkladı

Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, iktidar partisi liderliğiyle yaptığı toplantıda, "Küresel ekonomik durgunluğun etkileri nedeniyle ekonomimizin büyümesinin gelecek yıl da yavaşlaması bekleniyor ve zorluk önümüzdeki yılın ilk yarısında daha çok hissedilecek" dedi.

Hükümetin bu hafta, Başkan Yoon Suk-yeol yönetiminin Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ilk tam yıl açıklaması olacak olan ekonomi politikası stratejilerini açıklaması bekleniyor.

Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore'nin ekonomisi, büyük ölçüde arabalardan gemilere, çiplerden akıllı telefonlara uzanan ihracata dayanıyor. Bu yıl yaklaşık %3 olan büyümenin gelecek yıl %2'nin altına düşmesi bekleniyor.

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