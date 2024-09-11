Güney Kore'den İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi'ne büyük ilgi: Saatte 350 kilometre hızla seyahat edebilecek

"Şu an iki ülke arasında karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor, Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul'e 11 frekans olan uçak seferinin 21'e çıkarılması, yine Busan'a da 7 frekans yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore'yle. Bu da bizim için önemli. Türkiye'de birçok işbirliği yaptık. Elbette bunları geliştirmemiz gerekir."