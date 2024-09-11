Güney Kore'den İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi'ne büyük ilgi: Saatte 350 kilometre hızla seyahat edebilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 doalıyısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile görüştü.
Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kore'nin göstermiş olduğu dayanışma ve sağlanan desteğe işaret ederek, "Dayımın da savaştığı ve gazi olduğu Kore ve ülkemiz arasında işbirliklerinin geliştirilmesi adına çalışmalarda bulunmak benim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Hindistan'da gerçekleşen G-20 Zirvesi vesilesiyle her iki ülkenin devlet başkanlarının verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Yine Türkiye, Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya'dan oluşan MIKTA'nın önemli bir işler yapabileceğini söylemek isterim. İşbirliğimizi bu vesileyle daha da geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.
2053'e kadar 250 milyar dolarlık yatırım planlandı
Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi prestijli projeleri Koreli ortaklarla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için son 22 yılda yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, 272 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Uraloğlu, söz konusu tutarın 165 milyar dolarını kara yolu altyapı yatırımlarının oluşturduğunu ve bundan sonra demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirterek, özellikle 2053'e kadar, yaklaşık 30 yıllık bir dönemde hem kara yollarına hem demir yollarına hem de deniz taşımacılığına 250 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.
Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi masada
Türkiye'nin 15 yıldır yüksek hızlı demir yolu işleticisi ülkelerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Uraloğlu, Bakanlık bünyesinde bulunan TÜRASAŞ tarafından 160 kilometre saat hızla seyahat eden elektrikli trenlerin imal edildiğini ve kullanıma sunulmasının değerlendirildiğini belirterek, 225 kilometre hızla giden trenin üretimini planladıklarını kaydetti.
Türkiye ve Güney Kore arasında, denizcilik alanındaki işbirliklerinin de konuşulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, iki ülke arasında taslak bir deniz taşımacılığı anlaşması üzerinde müzakerelerin devam ettiğini, bu konuda da mesafe kat edilebileceğini düşündüğünü bildirdi.
"Busan'a 7 yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz"
Uraloğlu, Güney Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna'nın yeniden inşasında işbirliği adımı
Üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin de geliştirilebileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin özellikle müteahhitlik sektöründe dünyanın her tarafında kaliteli ve hızlı iş yapabilme kabiliyeti olduğunu belirtti.
Uraloğlu, Ukrayna'nın Türkiye'ye olan yakın konumuna işaret ederek, şunları kaydetti:
Bakan Uraloğlu, ev sahipliği için Güney Koreli mevkidaşına teşekkür ederek, Park Sang-Woo'yu 15-18 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası Yol Federasyonu Kongresi'ne davet etti.
Uraloğlu, ziyaret kapsamında, ilk olarak Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüştü.