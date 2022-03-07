Ekonomi Yaptırım yağmuru sürüyor Rusya Merkez Bankasının varlıklarını dondurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırım yağmuru sürüyor: Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurdu

Güney Kore hükümeti, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Güney Kore’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
Rusya Merkez Bankası

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalde 12. güne girilirken, uluslararası camianın Moskova’ya yönelik yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklama kararı alındığı kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Merkez Bankası’nın tüm varlıklarının dondurulacağı ve Güney Kore Maliye Bakanlığı’nın ek yaptırımlara ilişkin detayları günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.
Yaptırımların kapsamı genişletildi

Seul yönetimi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından batı ülkeleri ile birlikte hareket ederek, 1 Mart’ta 7 büyük Rus bankasına yaptırım uygulama kararı almış, söz konusu bankalar ve bağlı kuruluşlarla yapılan ticari işlemleri yasaklamıştı. Seul yönetimi, Rus devlet tahvillerinin ticaretinin de yasaklanacağını duyurmuştu. Son adımla birlikte Güney Kore’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişlemiş oldu.

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