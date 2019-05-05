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Ekonomi Güneydoğuda sebze fideleri toprakla buluşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneydoğu'da sebze fideleri toprakla buluşuyor

GAP'ın önemli üretim merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla sebze fideleri büyük emek harcanarak toprakla buluşturuluyor.

Haber Merkezi AA
Çiftçiler, ocak ayından itibaren seralara ektikleri tohumları fide haline getirdi.
Çiftçiler, ocak ayından itibaren seralara ektikleri tohumları fide haline getirdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da üreticilerin seralarda yetiştirdiği sebze fideleri toprakla buluşuyor.

GAP kapsamında inşa edilen devasa sulama kanalları sayesinde suyla buluşan verimli topraklarda sebze üretimine ilgi artıyor. Suruç ilçesinde son yıllarda artan bostanlar önemli bir geçim kaynağı haline dönüştü. İlçede havanın ısınmasıyla yörenin vazgeçilmezleri arasında yer alan biber, domates ve patlıcan dikimine başlandı.

Çiftçiler, ocak ayından itibaren seralara ektikleri tohumları fide haline getirdi. Arazileri sürülüp otlardan arındıran üreticiler, büyük emek harcayarak sebze fidelerini toprakla buluşturuyor.

Sulama imkanlarının artırılmasıyla beraber verimin arttığı bölgede sebzelerin yaklaşık 4 ay sonra ürün vermesi bekleniyor.

"Fidanlara evlat gibi bakıyoruz"

Çiftçi İbrahim Ay, yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle bu yıl fideleri gecikmeli olarak arazilere diktiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aydır zorlu bir mesai yürüttüklerini belirten Ay şöyle devam etti:

"Ocak ayında tohumları seralarda ekmeye başlıyoruz. Tohumlar yeşermeye başladıktan sonra içindeki otları çıkarıyoruz, fidelerin sulamasını yapıyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla fideleri tarlada dikmeye başladık. Bir çocuk, bir evlat gibi bu fidanlara bakıyoruz. Yağmur, kar altında bakmak çok zor oluyor. Bütün aşamaları elle yapıyoruz. Makine kullanmıyoruz. 4 ay serada 4 ay da tarlada tam 8 ay bakıyoruz. Maksat devlete, millete bir faydamız olsun."

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  • Üretici Mustafa Aydeniz de GAP kapsamında arazilerinin hayat bulduğunu aktararak, bostan ekimi için tarlaların hazırlık aşamasının sonuna gelindiğini dile getirdi.

Sıcakların bastırmasıyla tarlada çalışmanın zor olduğunu anlatan Aydeniz, "Yaklaşık 4 aydan beri seralarda diktiğimiz fidelere gözümüz gibi bakıyoruz. Tarladaki işlemlerimizi bitirir bitirmez fidelerimizi dikmeye başlayacağız. Ovamıza su geldikten sonra daha çok ürün ekip daha fazla verim alıyoruz" şeklinde konuştu.

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