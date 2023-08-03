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Ekonomi

Günübirlik evler için yeni mevzuat geliyor

Turizm sektöründe, kayıt dışı günübirlik kiralama sorunu gündemde. Yabancılar aldıkları evleri turistlere kayıt dışı kiralıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu durumu engellemek için yeni bir mevzuat hazırlıyor.

14:42 . 3/08/2023 Perşembe
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Tatil bölgelerinde kayıt dışı günübirlik kiralama arttı. Rusya başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen yabancıların özellikle turizm bölgelerinde satın aldıkları konutları kullanmadıkları dönemde kiraya veriyor. Bu kayıt dışı durum ise ülke ekonomisine ve konaklama sektörüne zarar veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büyüyen bu soruna karşı harekete geçti. Günübirlik kiralanan evler için mevzuat değişikliği ve düzenleme planlanıyor.

Yıl sonuna kadar hayata geçecek

TRT Haber'in aktardığına göre; Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sektörde AirBNB olarak tarif edersiniz, biz günübirlik kullanım diyoruz. Bu tarz evlere açıkçası bir mevzuat çalışması Bakanlığımız başlattı yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz" dedi. Günübirlik evlere karşı olmadıklarının altını çizen Ersoy, "Sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#AirBNB
#Nuri Ersoy
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