Habur Sınır Kapısı'nda rekor: TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) açıklamasına göre, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan ve Avrupa-Orta Doğu tedarik zincirinin en önemli noktalarından olan Habur Sınır Kapısı, küresel salgına rağmen gerçekleştirdiği işlem hacmiyle, Kovid-19 öncesi dönem performansının üzerine çıktı. Günlük tır işlem kapasitesinin 4 binin üzerine çıktığı sınır kapısında, son 24 saatte tır giriş sayısı 2 bin 321'e, çıkış adedi ise 2 bin 51'e ulaştı.

Türkiye'nin kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatının yüzde 40'ının (yaklaşık 10 milyar dolar) gerçekleştiği Habur Sınır Kapısından, yıllık yaklaşık 500 bin tır giriş-çıkışı gerçekleştiriliyor.

FOTOĞRAF 11 İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu. Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı. \"3 gün bekliyoruz\"<br><br>Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti. Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, \"Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor\" dedi. Kapıkule’de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu 3 gündür bekliyorlar Kapıkule’de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: Üç gündür bekliyorlar Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kesintisiz hizmet

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde salgın döneminde geliştirilen "Temassız Ticaret" hizmetinin uygulandığı sınır kapısında, UND de Türkiye tarafında takviye personelle operasyonel destek veriyor. İhracata "kesintisiz hizmet sağlayan" Habur Sınır Kapısı, Irak ve Orta Doğu bölgesine yönelik ihracattaki artış paralelinde, tır işlem performansını sürekli artırıyor. Yılın 10 ayında 2020'nin aynı dönemine göre Irak'a yönelik ihracat taşımaları 400 bin seviyelerine ulaştı. Türk araçlarıyla Orta Doğu bölgesine gerçekleştirilen ihracat taşımaları ise yüzde 7 artışla 642 bine çıktı.

REKLAM

Açıklamada, UND yetkililerinin "Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Habur sınır kapısında görev yapan tüm kamu personeline ve devletimizin ilgili kurumlarına ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı personeline sektörümüz adına teşekkür ederiz." şeklindeki ifadesi de yer aldı.