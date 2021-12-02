Ekonomi Habur Sınır Kapısında rekor TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Habur Sınır Kapısı'nda rekor: TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti

Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan ve Avrupa-Orta Doğu tedarik zincirinin önemli noktalarından olan Habur Sınır Kapısı, küresel salgına rağmen gerçekleştirdiği işlem hacmiyle, Kovid-19 öncesi dönem performansının üzerine çıktı. Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır giriş-çıkış sayısı 4 bini geçerek rekor kırdı.

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Haber Merkezi AA
Habur Sınır Kapısında rekor: TIR giriş-çıkış sayısı 4 bini geçti
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) açıklamasına göre, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan ve Avrupa-Orta Doğu tedarik zincirinin en önemli noktalarından olan Habur Sınır Kapısı, küresel salgına rağmen gerçekleştirdiği işlem hacmiyle, Kovid-19 öncesi dönem performansının üzerine çıktı. Günlük tır işlem kapasitesinin 4 binin üzerine çıktığı sınır kapısında, son 24 saatte tır giriş sayısı 2 bin 321'e, çıkış adedi ise 2 bin 51'e ulaştı.

  • Türkiye'nin kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatının yüzde 40'ının (yaklaşık 10 milyar dolar) gerçekleştiği Habur Sınır Kapısından, yıllık yaklaşık 500 bin tır giriş-çıkışı gerçekleştiriliyor.

Kapıkule’de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: Üç gündür bekliyorlar
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İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti.
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Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.
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Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu.
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Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.
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\"3 gün bekliyoruz\"<br><br>Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
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Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, \"Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor\" dedi.
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Kapıkule’de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu 3 gündür bekliyorlar
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Kapıkule’de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: Üç gündür bekliyorlar
Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Kesintisiz hizmet

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde salgın döneminde geliştirilen "Temassız Ticaret" hizmetinin uygulandığı sınır kapısında, UND de Türkiye tarafında takviye personelle operasyonel destek veriyor. İhracata "kesintisiz hizmet sağlayan" Habur Sınır Kapısı, Irak ve Orta Doğu bölgesine yönelik ihracattaki artış paralelinde, tır işlem performansını sürekli artırıyor. Yılın 10 ayında 2020'nin aynı dönemine göre Irak'a yönelik ihracat taşımaları 400 bin seviyelerine ulaştı. Türk araçlarıyla Orta Doğu bölgesine gerçekleştirilen ihracat taşımaları ise yüzde 7 artışla 642 bine çıktı.

Açıklamada, UND yetkililerinin "Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Habur sınır kapısında görev yapan tüm kamu personeline ve devletimizin ilgili kurumlarına ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı personeline sektörümüz adına teşekkür ederiz." şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Habur Sınır Kapısı modernize edildi
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Habur Sınır Kapısı’nda, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan modernizasyon çalışmaları 2 yılda tamamlandı.
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Daha büyük ve geniş araç çıkış peronlarının yapıldığı gümrük kapısında, arama hangarları, kontrol ve muayene peronları, depolar, şoför bekleme salonu, cami, yolcu tüneli yapılarak daha konforlu hale getirildi. Gümrük sahasında fiziki alan genişletilmesi yapıldı.
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Nuh’un gemisine benzetilerek yeni yapılan cami, estetik yapısı ile ilgi çekerken, 424 metre uzunluğunda da yolcu tüneli hazırlandı.
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Sürücüler tarafından yolcu tüneli girişine bırakılan yolcular, valizleriyle birlikte ısıtma ve soğutma özelliği bulunan tünelden geçerek X-ray araması ve pasaport işlemlerini sıralı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.
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Sürücüler tarafından yolcu tüneli girişine bırakılan yolcular, valizleriyle birlikte ısıtma ve soğutma özelliği bulunan tünelden geçerek X-ray araması ve pasaport işlemlerini sıralı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.
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Ayrıca tünelde bulunan kafeteryada mola veren yolcular, market alışverişi yapma imkanı da buluyor.
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Habur Sınır Kapısı’ndan 2021 yılı ağustos ayı istatistiklerine göre giriş- çıkış yapan araç sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi.
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2020 yılında giriş çıkış yapan araç sayısı günlük ortalama 3 bin 371 olurken, 2021’in ilk 8 ayında ise bu sayı günlük 3 bin 709 olarak kayda geçti
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Yine 2020 yılında günlük 4 bin 272 olan yolcu giriş çıkış sayısı, 2021 yılının ilk 8 ayında günlük ortalama 6 bin 788 oldu.
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Sınır kapısında 2018’de 1621 kaçakçılık olayı ile 54 milyon 190 bin 026 TL, 2019’da 997 kaçakçılık olayı ile 40 milyon 208 bin 814 TL, 2020’de 709 kaçakçılık olayı ile 51 milyon 990 bin 581 TL ve 2021 Ağustos ayı itibari ile 416 olay ile 58 milyon 066 bin 949 TL’lik kaçak ürün ele geçirildi.
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Gümrük sahasında alınan ek güvenlik önlemleri ile birlikte önceki yıllara göre kaçakçılık olaylarında büyük düşüş görüldüğü belirtildi.
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Habur Sınır Kapısı modernize edildi
Türkiye'nin Irak'a açılan tek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarıyla araç ve yolcular için büyük kolaylıklar sağlandı. Irak'tan yurda giriş yapan yolcular artık tünel adı verilen 424 metre uzunluğundaki koridordan geçerek tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor.


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