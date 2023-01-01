Haksız zam yapana 60 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, haksız fiyatlamaya ilişkin 60 milyon TL, ikinci el motorlu kara taşıtlarına yönelik denetimlerde ise 4,9 milyon TL ceza uygulandığını belirtti. Çeşitli ticari düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi konusunda Meclis Sanayi ve Enerji Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başar, perakende ticareti düzenleyen mevzuat çerçevesinde 10 milyon 878 bin TL ceza kesildiğini anlatan Başar, haksız fiyat cezalarının da bu kanuna dayanılarak kesildiğini anımsattı.

Başar "Onunla ilgili 60 milyon TL'lik ceza var. Ayrıca, Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikler de dayanağını bu kanundan alıyor. O alanlara ilişkin olarak da 1'incisine 3,3 milyon TL, 2'ncisine de 1,6 milyon TL'lik bu güne kadar idari para cezası kesilmiş durumda" bilgisini paylaştı.

BOZUK GIDAYA İSPAT ŞARTI

Başar torba kanun ile bozuk gıdalara ispat şartının da getirildiğini söyledi. Başar, perakendecilerin üreticilerden gıda ürünlerini temim ettikten sonra malın bozuk olduğunu ve iade etmek istedikleri durumlara sıkça karşılandığını belirtti. Başar, "Malı teslim aldıktan sonra o sorumluluk sendedir, aksi yönde bir iddian varsa ve bunun öbür taraftan kaynaklandığını iddia ediyorsan sen burada bunu ispat et. Yani aslında burada üreticiyi koruyacak ve malı teslim aldıktan sonra geçmişe dönük bir iddia da bulunuluyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mesut Karakılçık da malın bozuk teslim edildiğini ispat etmek zorunluluğu getirdiklerini anımsatarak, "Yani market sahibinin ispat etmesi gerekiyor. Üreticinin ona sağlam teslim ettiği karinesini ortaya koyuyoruz" bilgisini verdi.

Adalet Bakanlığı Temsilcisi Hâkim Şemsi Tozoğlu da "Otuz günden daha az bir süre kaldıysa perakende şirket siparişi iptal edemez, hüküm bu yönde ama buna rağmen iptal ettiyse yani karşı tarafın kusurlu olduğunu düşünüyorsa, bu noktada hukuki bir mücadeleye girişecekse ispat yükünün ona ait olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.



