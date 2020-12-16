Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a ulaştı

Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kenti Kars'a ulaştı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek İhracat Treni, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek İstasyonu'ndan Gürcistan'a girecek. Buradan Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.