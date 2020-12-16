Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile muhalif bazı yayın organları, Çin'e giden ilk ihracat treninin İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia etmişti. Gürses yaptığı açıklamada "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, iddialara yanıt verdi.
- TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada #ÇinTreniNerede etiketi kullanılarak, ihracat treninin Çin'e ulaştığı ve katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğu açıklandı.
#ÇinTreniNerede 📍Korgos, Çin
Toplam katedilen mesafe: 6593 KM pic.twitter.com/yYarXv1fdg
#ÇinTreniNerede 📍Korgos, Çin
İki kıta, iki deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde Çin' ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.
- Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.