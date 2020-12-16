Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Halkalıda durduğu iddia edilmişti İlk ihracat treni Çine ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin Korgos’a ulaştığı bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ, toplam katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğunu açıkladı. Trenin Halkalı'da durduğu iddia edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk ihracat treni Çin'e ulaştı.
İlk ihracat treni Çin'e ulaştı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile muhalif bazı yayın organları, Çin'e giden ilk ihracat treninin İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia etmişti. Gürses yaptığı açıklamada "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, iddialara yanıt verdi.

  • TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada #ÇinTreniNerede etiketi kullanılarak, ihracat treninin Çin'e ulaştığı ve katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğu açıklandı.

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

İki kıta, iki deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde Çin' ulaştı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı
EKONOMİ
Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı
  • Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.

Çin’e ihracat treni Kazakistan'da
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni Kazakistan'da

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a ulaştı
OYNAT 00:30
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kenti Kars'a ulaştı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek İhracat Treni, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek İstasyonu'ndan Gürcistan'a girecek. Buradan Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.


Abone Ol Google News
Kumar yok çay içmeye geldik

Kumar yok çay içmeye geldik

​Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın.
Hem yağmur hem sulama

Hem yağmur hem sulama

​Barajların alarm verdiği İstanbul'dan ilginç manzara.
ABD basını Erdoğansız Türkiyeyi hayal ediyor: CHP iktidarda olsa nasıl olurdu?

İran denklemden çıkarılıyor

İran denklemden çıkarılıyor

Nahçıvan'ın İran'a olan bağımlılığı bitecek.
Tüm yurtta yaygınlaştırılacak

Tüm yurtta yaygınlaştırılacak

​Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor.
Üç ilde<br>'milis' operasyonu

Üç ilde
'milis' operasyonu

PKK'da işbirlikçi faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Polisi görünce<br>yutmaya çalıştılar

Polisi görünce
yutmaya çalıştılar

​Kayseri'deki uyuşturucu partisine baskın.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Uçakta kabin bagajı uygulaması normale dönüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.