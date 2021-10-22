Ekonomi Halkbanktan ABDdeki ceza davasına ilişkin açıklama Tüm yasal haklar kullanılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklar kullanılacak

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Halkbanktan ABDdeki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklar kullanılacak
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alkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

"TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAK"

Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

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