Haluk Görgün: Bayraktar TB2 ve Albatros Kamikaze İDA'nın ortak operasyonuyla denizlerde yeni bir çağı açmış olduk

Savunma sanayimizin milli mühendislik gücü, insansız sistemlerde çağ açmaya devam ediyor. BayraktarTB2'nin tespit ettiği gemiye ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) yönlendirildi. Roketsan desteği ile geliştirilmiş harp başlığının yüklü olduğu, 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros İDA, hedef gemiyi çarparak imha etti. Kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti.