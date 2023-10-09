Haluk Görgün: Bayraktar TB2 ve Albatros Kamikaze İDA'nın ortak operasyonuyla denizlerde yeni bir çağı açmış olduk

Kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.
"İnsansız sistemlerde çağ açmaya devam ediyoruz"
"İnsansız sistemlerde çağ açmaya devam ediyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "
Savunma sanayimizin milli mühendislik gücü, insansız sistemlerde çağ açmaya devam ediyor. BayraktarTB2'nin tespit ettiği gemiye ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) yönlendirildi. Roketsan desteği ile geliştirilmiş harp başlığının yüklü olduğu, 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros İDA, hedef gemiyi çarparak imha etti. Kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti.
" denildi.
"Yeni bir çağı açmış olduk"
"Yeni bir çağı açmış olduk"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milli teknolojilerimiz, Mavi Vatan'da tarih yazmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 ve ASELSAN Albatros Kamikaze İDA'nın ortak operasyonuyla denizlerde yeni bir çağı açmış olduk.
Ülkemize hayırlı olsun. Bu başarılı testte emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
#Albatros İDA
#Bayraktar TB2
#ASELSAN
2 saat önce