Ekonomi Hamsi bolluğu yaşanıyor Kilosu 10 liraya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liraya düştü

Karadeniz'de balık avı sezonu bereketli geçerken Sinop'ta hamsinin kilogramı 10 liraya geriledi. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Karadeniz'de bu sezon hamsinin erken gelmesiyle bolluk yaşandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Hamsi bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liraya düştü
Denizde hamsi bolluğu yaşanıyor.

Hamsinin birkaç gündür bol miktarda avlandığını belirten Tuncer, "Bu sene istenilen düzeyde palamut olmadı. Şu anda denizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla balıkçılarımız da hamsi avı yapıyor" dedi.

AA

Balıkçıların palamuttan umudunu kestiğini ifade eden Tuncer, "Deniz suyu sıcaklığı biraz düştü, hamsi avı arttı. Sezon başında 40 liradan satılan hamsi, en son 20 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 10 lira olan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

AA

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Güven Karabulut ise "Hamsinin fiyatı şu anda uygun. İnşallah bolluk böyle devam eder ve vatandaşlarımız da balığa doyar" ifadesinde bulundu.

Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilogramı 40, çinekop 50, lüfer 110, mezgit 25, istavrit 15, palamudun ise tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Balıkçıların oltasına takıldı
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Pendik'te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi.
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Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, \"Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı\" dediği gözlendi.<br>
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\"3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük\"<br><br>Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, \"Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük\" dedi.
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\"İlk defa böyle bir şey gördüm\"<br><br>Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor\" diye konuştu.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Balıkçıların oltasına takıldı
İstanbul Pendik'te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti.
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