Hamsi ve istavrit bollaştı: Balıkçı tezgahları şenlendi

Hamsi ve istavrit hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu hamsi ve istavritle döndü.

Edirne Balık Pazarı'nda kilosu 30 liradan satılan hamsi ve istavrit hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Hamza Köksoy, bol ve bereketli bir sezon başlangıcı yaşandığını söyledi.

Tezgahların balıkla dolduğunu belirten Köksoy, "Bu hafta bolluk oldu, 30 liraya düştü hamsi. Geçen hafta 40 liradan satıyorduk. Daha da düşmesini bekliyoruz. Diğer balıklarda da fiyatlar düşmeye başladı. Balık ucuz olunca milletimiz de alıyor, inşallah fiyatlar daha da aşağıya iner" ifadelerini kullandı.

Bir başka balıkçı Yasem Eren ise fiyatı düşen balıklara vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

REKLAM

Balık bolluğunun sürmesini beklediklerini aktaran Eren, "Bugün Karadeniz İğneada'dan bol miktarda hamsi geldi. Yarın daha da bol olabilir. Büyük ihtimalle 10 liraya bile satabiliriz kilosunu. İstavrit de bol çıkıyor. Fiyatlar uygun." dedi.

DÜNYA Akdeniz'de ağlara takıldı: Bu balık homurdanıyor

GÜNDEM Balık sezonu istavrit bereketiyle başladı: Balıkçıların umudu arttı

FOTOĞRAF 5 Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı. Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık... Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık.. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi. Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu. Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi. Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu. İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



