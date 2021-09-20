Akdeniz'de ağlara takıldı: Bu balık homurdanıyor

Akdenizli balıkçılar, sırt yüzgeçleriyle köpekbalıklarını, yüzüyle ise domuzları andıran bir deniz canlısı buldu.

Independen'in haberine göre Toskana yakınlarındaki İtalyan adası Elba’da tespit edilen tuhaf balığın, bazı limanlarda "domuz balığı" diye bilinen ve Latince ismi Oxynotus centrina olan köpekbalığı olduğu anlaşıldı.

Köpekbalığının yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu balıkçılar tarafından domuzbalığı diye anılmasına neden oluyor. Ancak en önemli özelliği, balığın sudan çıktığında çıkardığı sesler.

Elba Akvaryumu'ndan Yuri Tiberto, son keşfin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu balık, genellikle 'domuzbalığı' diye adlandırılır çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başlar."

Keşfi Facebook sayfasından duyuran balıkçı, köpekbalığının iskeleye çekilmeden önce suda sürüklenirken, ölü bulunduğunu ifade etti.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre bu köpekbalıklarının Akdenizlileri şaşırtmasının nedeni, nüfusunun yıllardır düşüşte olması. Söz konusu tür, tehdit altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede "savunmasız" diye sınıflandırılıyor.

GENELLİKLE ATLANTİK OKYANUSU'NDA GÖRÜLÜYOR

Genellikle Akdeniz sularında bulunan bu tür, Doğu Atlantik Okyanusu’nda da görülebiliyor.

Okyanus yüzeyinin 60 ila 670 metre altında görülen bu köpekbalıklarının boyu yalnızca 1 metreye ulaşıyor.

Öte yandan Akdeniz, ilginç özelliklere sahip köpekbalıkları açısından zengin sulara ev sahipliği yapıyor.

Örneğin geçen yıl bilim insanları, Güney Sardinya'daki Carbonara Burnu açıklarında derisiz ve dişsiz bir köpekbalığı bulmuştu.

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Köpekbalığının Latince ismi Galeus melastomus olan türe ait olduğu belirlenmişti.

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