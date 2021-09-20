Dünya Akdenizde ağlara takıldı Bu balık homurdanıyor
AVRUPA

Akdeniz'de ağlara takıldı: Bu balık homurdanıyor

İtalya'nın Elba adasında, Akdenizli balıkçıların ağına yüzgeçleriyle köpekbalığını, yüzüyle ise domuzu andıran bir deniz canlısı takıldı. Yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu sebebiyle domuzbalığı olarak adlandırılıyor

Haber Merkezi Diğer
Akdenizde ağlara takılan ilginç balık: Köpekbalığına benziyor ve homurdanıyor
Akdenizli balıkçılar, sırt yüzgeçleriyle köpekbalıklarını, yüzüyle ise domuzları andıran bir deniz canlısı buldu.

Akdenizli balıkçılar, sırt yüzgeçleriyle köpekbalıklarını, yüzüyle ise domuzları andıran bir deniz canlısı buldu.

Independen'in haberine göre Toskana yakınlarındaki İtalyan adası Elba’da tespit edilen tuhaf balığın, bazı limanlarda "domuz balığı" diye bilinen ve Latince ismi Oxynotus centrina olan köpekbalığı olduğu anlaşıldı.

Köpekbalığının yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu balıkçılar tarafından domuzbalığı diye anılmasına neden oluyor. Ancak en önemli özelliği, balığın sudan çıktığında çıkardığı sesler.

Elba Akvaryumu'ndan Yuri Tiberto, son keşfin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu balık, genellikle 'domuzbalığı' diye adlandırılır çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başlar."

Keşfi Facebook sayfasından duyuran balıkçı, köpekbalığının iskeleye çekilmeden önce suda sürüklenirken, ölü bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre bu köpekbalıklarının Akdenizlileri şaşırtmasının nedeni, nüfusunun yıllardır düşüşte olması. Söz konusu tür, tehdit altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede "savunmasız" diye sınıflandırılıyor.

GENELLİKLE ATLANTİK OKYANUSU'NDA GÖRÜLÜYOR

Genellikle Akdeniz sularında bulunan bu tür, Doğu Atlantik Okyanusu’nda da görülebiliyor.

Okyanus yüzeyinin 60 ila 670 metre altında görülen bu köpekbalıklarının boyu yalnızca 1 metreye ulaşıyor.

Öte yandan Akdeniz, ilginç özelliklere sahip köpekbalıkları açısından zengin sulara ev sahipliği yapıyor.

Örneğin geçen yıl bilim insanları, Güney Sardinya'daki Carbonara Burnu açıklarında derisiz ve dişsiz bir köpekbalığı bulmuştu.

Köpekbalığının Latince ismi Galeus melastomus olan türe ait olduğu belirlenmişti.

Dikkat çeken öneri: Balon balığının derisi cüzdan yapılsın
EKONOMİ
Dikkat çeken öneri: Balon balığının derisi cüzdan yapılsın

50 metre dipten çıktı: Ender görülen 'dikenli yılan balığı' balıkçıların ağına takıldı
FOTOĞRAF 8
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Çanakkale Boğazı'nda sardalya avlayan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı.
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Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı.
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Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı 'Ophisurus serpens' olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı.
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Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.
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Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, “Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı dedi.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz'in batısında görülen, oradan da Ege Denizi'ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi'nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi'nde ve Saros Körfezi'nde avlanmıştı. Dünyada ender görülen bir tür. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı'ndan bir bildirim geldi. Çanakkale'de yaklaşık 50 metre derinlikte avlandı ancak dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi'nde sergileyeceğiz.
Title
50 metre dipten çıktı: Ender görülen 'dikenli yılan balığı' balıkçıların ağına takıldı
Çanakkale Boğazı'nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen 2 metre 23 santim uzunluğunda dikenli yılan balığı çıktı. Kendisini de ısıran dikenli yılan balığı, incelenmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderildi.


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