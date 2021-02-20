Ekonomi Dikkat çeken öneri Balon balığının derisi cüzdan yapılsın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dikkat çeken öneri: Balon balığının derisi cüzdan yapılsın

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların ağlarına zarar veren, güçlü dişleriyle teneke kutuyu dahi parçalayan balon balığının ekonomiye kazandırılması için derisinin cüzdan, çanta gibi aksesuar ve süs eşyalarında kullanılmasını önerdi.

Haber Merkezi DHA
Balon balığının ekonomiye kazandırılması için derisinin birçok alanda kullanılması öneriliyor.
Balon balığının ekonomiye kazandırılması için derisinin birçok alanda kullanılması öneriliyor.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, burada kendine yeni yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

DHA
Balon balığı avcılığı ve popülasyonunun kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

POPÜLASYONDA AZALMA OLDU

Kısa sürede balık popülasyonundaki 35 bin eksilmenin olumlu yanları olduğunu ifade eden Antalya Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, “En azından yüzde 10 azalma olmuştur diye tahmin ediyoruz. Balıkçı arkadaşlarımız kuyruk teslimine destek uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor. Umarız bu yıl için de yeniden değerlendirmeye alınır" dedi.

35 BİN BALIK İÇİN 176 BİN 715 LİRA ÖDENECEK

Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balıkçıların ilgisinin yoğun olduğunu, ancak hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle avdan yeteri kadar verim alınamadığını vurguladı.

Balon balığının nisan, mayıs, haziran aylarında yumurtladığını ve bu dönemden önce teşvik çıkmasının uygun olacağını kaydeden Coşkun, “91 balıkçımız 12 noktadan 35 bin 343 balon balığı kuyruğu getirdi. Bunun karşılığında balıkçılarımıza 176 bin 715 liralık bir destek ödenecek. 8 balon balığı türünden sadece biri için verildi bu destek. Popülasyonun az da olsa azaldığını düşünüyoruz" dedi.

Coşkun, balıkçıların desteğin yeniden başlaması yönündeki isteklerini de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirdiklerini sözlerine ekledi.

DHA
İç organları ve derisini detaylı inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın derisini alıp, tuzladıktan sonra kurumaya bıraktı.


BALON BALIĞININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Balon balığı avcılığı ve popülasyonun kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, bir taraftan da balığın ekonomiye kazandırılmasına çalışılıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığa otopsi yaptı. İç organları ve derisini detaylı inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın derisini alıp, tuzladıktan sonra kurumaya bıraktı.

Derinin kurumasının ardından oldukça sağlam bir yapıya büründüğünü tespit eden Prof. Dr. Gökoğlu, “Balon balığının derisi oldukça sağlam. Çekerek ya da esneterek koparmak mümkün değil. Balığın ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılabilir. Mesela bu deriden aksesuar ve çeşitli süs eşyaları yapılabilir. Bir cüzdan yapmak için bu deri oldukça sağlam ve yeterli büyüklükte" dedi.

Balon balığının midesinden avlandığı balıkların kılçığı çıktı
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in yüzey sularının ısınması nedeniyle tropik balıkların Türk sularına gelmeye başladığını anlattı.
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Türkiye'deki tropik balık çeşidinin 100'e yaklaştığını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, ekonomik değeri olan balıkların yanı sıra balon balığı gibi zehirli türlerin de popülasyonunun yayıldığına dikkati çekti.
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Türkiye'de balon balığının ilk defa 19 yıl önce görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sularımızda şu an 7 tür balon balığı bulunduğunu dile getirdi.
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Balon balığının yenilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, amatör balıkçılar başta olmak üzere insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir amatör balıkçı tarafından yakalanan 60 santimetre uzunluğunda ve 2 kilo ağırlığındaki 'lagocephalus scerelatus' türü dişi balon balığının anatomik yapısı hakkında bilgi verdi.
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Balon balığının karnını açan Prof. Dr. Gökoğlu, zehrinin en yoğun olduğu karaciğer ve yumurtalık bölgesini gösterdi.
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Prof. Dr. Gökoğlu, incelemesi sırasında balon balığının midesinden baragadi iğnesi ile daha önce avlandığı bir balığın kılçıklarını çıkardı.
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Balığın mide ve bağırsaklarını açan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Etçil bir balık olduğu için midesinde olta, balık kalıntıları görülebilir. Balon balığı avını yakaladıktan sonra sindirir, yakalandığında da kusar. Ancak olta hala duruyor. Balıkçının baragida olta iğnesinde takılı balığı yutmuş misinayı keserek, avını almış. Yaklaşık 7 santimetre misinayı koparmış, baragidedeki avını almış. Midesinde hala avlandığı balığın kılçıkları var. Balon balığı balıkçının malzemesine de zarar veriyor. Balıkçılarımızın oltasını da yiyor dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'lagocephalus scerelatus' türü balon balığının avlanmasına teşvik amacıyla bir dönem kuyruğuna 5 lira ödeme yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu türün derisinin siyahımsı benekli, yanlarında gümüş renginde şerit, karın bölgesinin de dikenli yapıda olduğunu söyledi. Balığın derisinden, göz sıvısına kadar tüm dokusu ile organlarında, etinde zehir olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zararlı toksinin en fazla karaciğer ile yumurtalıkta yoğunlaştığını, avlanılan balon balığının öldükten sonraki bekleme süresinde karaciğerin erimesi nedeniyle zehrin tüm balığa yayıldığına dikkati çekti.
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Balon balığının hızlı ürediğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, cinsel olgunluğa kadar büyüyen dişi anaç balon balığının yaz aylarında yavru verdiğini söyledi. Balon balığının çene yapısının bütün olduğu için çok güçlü ve keskin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gökoğlu, diş yapısının kerpetene benzediğini belirtti. Balon balığının misinayı, tenekeyi kesebildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, Balıkçılar yanlışlıkla elini ağzına yaklaştırırsa parmağı koparabilir. Balon balığı yenilmemesi gerekiyor. Balığın her yerinde zehir var. Sadece karaciğer ve yumurtalıkta değil. Vatandaşın yanlış bildiği konu var. Karaciğer ile yumurtalık, iç organları temizlenip atıldığında etinin yenilebileceği düşünülüyor. Balığın her bölgesinde toksin var. İnsan vücudunun tolere edebileceği sınırı aştığında zehirlenme gelişiyor diye konuştu.
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İncelemesinin sonunda balon balığının derisini yüzen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yapılacak araştırma sonrası sağlam yapıdaki derinin ticari amaçla değerlendirebileceğini söyledi. Balon balığı sırtındaki ana iskeleti çıkarıldığında et olarak kaldığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şunları kaydetti: Vatandaşımız etine aldanıp, tavuk eti, fileto balık gibi yemeye kalkışıyor. Bu çok yanlış bir davranış. Bazıları 'yedik bir şey olmadı' diyor. Belki orada balon balığı etindeki toksin yoğunluğu insan vücudunun tolere edemeyeceği seviyeye yaklaşmamış olabilir. Ancak zehirlenme yaşanır. Balık yendikten yarım saat sonra zehirlenme etkisi ortaya çıkıyor. Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunum duruyor. Balığın bütün organlarında ve etinde zehri bulunuyor. Özellikle karaciğer ve yumurtalıklarındaki toksin yüksek miktarda. Pişirilse de bu balık zehirliyor. Yumurtalık ve karaciğeri çıkarıldıktan sonra etinin yenileceği düşünülüyor. Hiçbir şekilde yenmemeli. Balon balığının bütününde toksin var. Sularımızda 7 tür balon balığı var. Her türde toksin yoğunluğu farklı miktarda bulunuyor. Akdeniz'de en çok çıkan ve büyük tür olan 'lagocephalus scerelatus' türü balon balığının tüketilmesi, avlanılması yasak.
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Sokak aralarında fileto şeklinde balık etinden zehirlenme vakalarının yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, şu uyarılarda bulundu: İnsanlarımız bildiği balıkçılardan balık almalı. Bazı balıkçılar büyük balon balığını ekonomik olarak değerlendirmeye kalkışıyor. İnsanlarımız kafası ve kuyruğu kesilse de et yoğunluğundan balon balığını anlayabilir. İnsanlarımız fileto şeklinde satılan bilmediği balığı almasın. Sokak aralarında satılan balıklar hijyenik olarak da uygun olmaz.
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Balon balığının midesinden avlandığı balıkların kılçığı çıktı
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun amatör balıkçı ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla anatomik yapısını incelediği 60 santimetre uzunluğunda ve 2 kilo ağırlığındaki 'lagocephalus scerelatus' türü dişi balon balığının midesinden çelik olta ucu ile avlandığı balıkların kılçığı çıktı. Etinin tamamında zehir bulunan balon balığında zararlı toksinin en yoğun karaciğer ve yumurtalıkta bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Yendikten yarım saat sonra zehirlenme etkisi ortaya çıkıyor. Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunum duruyor" dedi.

Balıkçıların talebi: Balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyoruz
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Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti.
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Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine büyük ilgi gösteren balıkçılar o günden itibaren balon balığı avlayarak kuyruklarını kesmeye başladı.
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Ancak balıkçılar, 7 balon balığı türünden sadece bir tanesinin değerlendirmeye alınmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek tüm balon balığı türlerinin proje kapsamına alınmasını istedi.
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Günde avlanan ve kuyruğu kesilen balon balıklarının neredeyse yüzde 99'unun değerlendirme dışı kalan türlerden olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, balıkçıların bu durumdan maddi olarak zarar gördüğünü belirtti.
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7 balon balığı türünün de balıkçı ağları başta olmak üzere birçok zararı olduğunu ifade eden Safsoylu, tüm türlerin ekonomik değeri olan balıkları yediğini, balıkçılığı baltaladıklarını belirtti.
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Türler arasında 'benekli' dedikleri balon balığının kuyruğunun proje kapsamına alındığını söyleyen Safsoylu, Benekli gibi diğer 6 tür de istilacı ve bize zarar veriyor. Bir tek onun desteklenmesi balıkçı için yeterli değil. 7 türün de ağızla giyotin gibi. Ağ atıyoruz, hangisi denk gelirse gelsin dişiyle bir yakaladığında, ağımız paramparça oluyor. Hal böyle olunca elimiz boş bir şekilde limana dönüyoruz diye konuştu.
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Sabahın ilk ışıklarında balığa çıktığını ve bu sırada 500'e yakın balon balığı yakaladığını söyleyen Mehmet Kanfal, yakaladığı 500 balıktan sadece ikisinin kuyruğunun benekli olduğunu, geri kalanların proje kapsamı dışında kalacağını kaydetti.
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Bu durumun balıkçıların şevkini kırdığını belirten Kanfal, 7 türünde destek kapsamına alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
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Balıkçıların talebi: Balon balığının diğer türlerine de kuyruk parası istiyoruz
Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının avlanmasına yönelik devlet desteği devam ederken, bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor. Yakaladığımız balon balıklarının yüzde 99'u kapsam dışı kalıyor" dedi.


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