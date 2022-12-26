Ekonomi Hamside tepki çeken fiyat farkı Rizede 10 Sivasta 70 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamside tepki çeken fiyat farkı: Rize’de 10 Sivas’ta 70 lira

Rize’de hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşerken Sivas’ta hala 70 liraya satılması tepkilere neden oldu. Tüketiciler yüksek fiyatlarla hamsi tüketmekten yakındı. Satıcılar ise fırtınayı gerekçe göstererek kendini savundu.

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Haber Merkezi İHA
Hamside tepki çeken fiyat farkı: Rize’de 10 Sivas’ta 70 lira
Hamsideki fiyat farkı tepkilere neden oldu

Karadeniz’de yaşanan hamsi bolluğundan dolayı Rize’de hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşerken Sivas’ta hala 70 liraya satılması tepkilere neden oldu.

“Denizde balık yok, çıksa da pahalı oluyor”

Balıkçı Talip Güldeş, balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu belirterek, “3 gündür Karadeniz’de fırtına var ve balık çıkmıyor şuanda. Denizde balık yok, çıksa da pahalı oluyor. Az olan balık İç Anadolu’ya gelmediği için pahalı oluyor. Geçen seneye göre fiyatlar biraz fazla, hamsinin bugünkü fiyatı 70 lira ama fırtına olmasa hamsi fiyatı 40 liraya kadar düşebilir. Karadeniz’de balık çıkmadığı için pahalı, dün 50 lira olan hamsi bugün 70 lira. Fiyatlar uygun olursa müşteri memnun oluyor ama fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar almıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar cebimizi yakıyor”

Balık almak için hale gelen Ziya Kaya, fiyatların çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Hamsi fiyatları çok fazla, geçen hafta 40 lira olan hamsi bugün 70 lira oldu. İnşallah fiyatlar düşer, şuan cebimizi yakıyor. Fırtınadan dolayı bir fiyat artışı var. İnşallah fırtına diner ve balık fiyatları düşer. Hamsi bollaşır fiyatlar da düşer, bizler fiyatların düşmesini istiyoruz” dedi.

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