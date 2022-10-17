Ekonomi Hava araçlarına yerli kara kutu geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Hava araçlarına yerli 'kara kutu' geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, hava araçları için yurt dışından temin edilen "kara kutu" ve en kritik bileşeni "çarpışmaya dayanıklı bellek modülü" yerlileştiriliyor. ASELSAN'ın öz kaynaklı özgün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkacak ürünlerle hem askeri platformların uçuş verilerinin güvenliği sağlanacak hem de sektörün ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanacak.

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Haber Merkezi AA
Hava araçlarına yerli kara kutu geliyor
ASELSAN'ın son dönemde gündemine aldığı projelerden biri "kara kutu" olarak da bilinen "Çarpışmaya Dayanıklı Uçuş Veri Kayıt Sistemi adını taşıyor.

Hava araçlarında yer alan ve kaza/kırım gibi olumsuzlukların aydınlatılmasında kritik önem taşıyan "kara kutu" yerlileştiriliyor.

ASELSAN, hava araçlarının performansında kritik önemde olan elektrik alt sistemlerine yönelik çalışmalarını genişletiyor.

Bu alanda mevcut ürünlerini yeni teknolojilerle modernize eden, ürünlere yeni kabiliyetler kazandıran ASELSAN, aynı zamanda yeni ürün geliştirme çalışmaları yürütüyor.

ASELSAN'ın son dönemde gündemine aldığı projelerden biri "kara kutu" olarak da bilinen "Çarpışmaya Dayanıklı Uçuş Veri Kayıt Sistemi adını taşıyor. Sistem, hava araçlarına entegre edilen ve kaza/kırım sonrasında incelenmek için kullanılan veri kayıt cihazı olarak görev yapıyor.

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Bu cihazın en kritik bileşenini ise çarpışmaya dayanıklı bellek modülü (CSMU-Crash Survivable Memory Unit) oluşturuyor. Söz konusu bileşenin, kaza/kırım anında oluşması muhtemel en zorlu çevre şartlarında (çarpma, darbe, yanma, suya batma ve benzeri) zarar görmemesi ve kara kutunun içindeki bilgilerin okunmasını sağlaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri dolayısıyla modül, hava araçlarının kaza/kırıma uğramasından sonra ilk aranıp bulunmaya çalışılan CSMU birimi olarak ortaya çıkıyor.

Askeri ve sivil alanda kullanılacak

Halihazırda yürütülen havacılık projeleri kapsamında kullanılan kara kutular yurt dışından tedarik ediliyor, kaza/kırım sonucunda verilerin okunması ve incelemesi yine yurt dışında gerçekleştiriliyor. Bu noktada, hem askeri platformların uçuş verilerinin güvenliğini sağlamak hem de sektörün ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayabilmek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından öz kaynaklı projeler başlatıldı.

Bu çerçevede TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Destek Programı ve ASELSAN öz kaynaklarıyla yerli bir alt yüklenici firma ile EUROCAE ED-112A Çarpmaya Karşı Korumalı Havadan Kayıt Sistemleri İçin Minimum Çalışma Performansı Spesifikasyonu'na uygun CSMU birimi geliştiriliyor.

Proje kapsamında geliştirilecek CSMU birimi, yine ASELSAN öz kaynaklarıyla özgün geliştirme çalışmaları devam eden kara kutu (CVFDR) cihazına entegre edilecek.

Türkiye'de bir ilk oldu: ASELSAN teslim etti
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2017'de imzalanan 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin (BKKHM) kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi.
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ASELSAN, 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı.
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BKKHM, HİSAR-O hava savunma sistemiyle de entegre çalışabilecek altyapıya sahip bulunuyor.
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Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.
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Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi

ASELSAN

Hava Kuvvetleri Komutanlığı
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