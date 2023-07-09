Havacılık yükünün yüzde 38’i İstanbul Havalimanı’nda

 EKONOMİ SERVİSİ - İSTANBUL





Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-haziran döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 94 milyonu geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü uçak ile yolcu ve yük istatistiklerine göre; Türkiye’de haziranda hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 21 milyon 1265 oldu. Ocak-haziran döneminde ise 94 milyon 467 bin 625 yolcu, hava yolunu kullandı.

HAZİRANDA 6,7 MİLYON YOLCUYA HİZMET

Yılın ilk altı ayında hava yolunu tercih eden 94 milyonu aşkın yolcunun 35 milyon 819 bini İstanbul Havalimanı’ndan uçtu. İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 445, dış hatlarda 32 bin 260 olmak üzere toplam 44 bin 705'e ulaştı. Bu havalimanında haziranda iç hatlarda 1 milyon 807 bin 177, dış hatlarda 4 milyon 938 bin 509 olmak üzere toplam 6 milyon 745 bin 686 yolcuya hizmet verildi.

AĞIRLIK DIŞ HATLARDA

İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda ise iç hatlarda 63 bin 587, dış hatlarda 179 bin 777 olmak üzere toplam 243 bin 364 uçak-iniş kalkış yaptı. Dünyanın buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk altı ayında iç hatlarda 8 milyon 659 bin 327, dış hatlarda 27 milyon 160 bin 659 olmak üzere toplamda 35 milyon 819 bin 986 yolcu trafiği gerçekleşti. Türkiye’deki havacılık yükünün yüzde 38’ini tek başına sırtlayan İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi, daha fazla yolcu taşımaya müsait. İstanbul Havalimanı, mevcut kapasitesiyle yılda 90 milyon yolcuya rahatlıkla hizmet verebiliyor.

YÜZDE 56’SI İSTANBUL’DAKİ İKİ HAVALİMANINDA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı haziran ayında iç hatlarda 1 milyon 531 bin 967, dış hatlarda 1 milyon 674 bin 822 olmak üzere toplam 3 milyon 206 bin 789 kişi kullandı. Bu yılın ilk altı ayında ise Sabiha Gökçen Havalimanı, iç hatlarda 7 milyon 994 bin 245, dış hatlarda 8 milyon 946 bin 112 olmak üzere toplam 16 milyon 940 bin 357 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bu yılın ilk altı ayında hizmet verdiği toplam yolcu sayısı ise 52 milyon 877 bin kişi oldu. Bu rakam Türkiye’deki tüm havalimanlarını kullanan yolcuların yüzde 55,97’sine denk geliyor.

Turizm merkezlerine büyük akın var

Antalya, İzmir ve Muğla gibi turizm merkezlerindeki havalimanlarında 6 ayda 13 milyon 314 bin 63 yolcu ağırlandı. Söz konusu dönemde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu üç ildeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 810 bin 399, dış hatlarda ise 13 milyon 31 bin 63 oldu. Uçak trafiği iç hatlarda 65 bin 204, dış hatlarda ise 89 bin 867 adete ulaştı. Bu yolcuların 4 milyon 710 bini İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 12 milyon 870 bini Antalya Havalimanı, 1 milyon 812 bini Muğla Dalaman Havalimanı’ndan uçtu.







