Havacılıkta rakipler bir bir geçiliyor: Avrupa semalarında Türk hakimiyeti

Türk havacılık sektörünün altyapı ve yeni filo yatırımlarıyla Kovid-19 salgını sonrasında rakiplerine kıyasla hızla toparlanması, ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesini sağladı. Türkiye'nin yurt dışında yaşayan diasporası ve turizm sektörü de bu büyümeye katkı sundu.

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika pazarları için bir havacılık merkezi olması da sektördeki gelişmenin önemli unsurları arasında yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi, Kovid-19 salgınının başladığı yıl olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kaldı. THY ise aynı dönemler itibarıyla söz konusu veride yüzde 27 artışla sektörün önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın lideri

Türkiye'nin havacılık altyapısına yönelik yatırımlarının bir neticesi olarak İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi geçen yıl da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en işlek yolcu havalimanı haline gelirken, hub bağlantılarında da küresel olarak ilk sıralarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı. İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla da havalimanı ağ rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Geçen yıl ülke genelinde günlük ortalama uçuş sayısı ise 3 bin 26'yı buldu. Türkiye, yüzde 16 artışla 2023'te Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısında en fazla artışı sağlayan ülke oldu. Türkiye'de geçen yıl ortalama günlük uçuş sayısı, 2019'un yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında 17 milyon 671 bin 971 yolcuyu misafir etti. Havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatları, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 237 bin 909 yolcuya ev sahipliği yapmıştı. Böylece söz konusu havalimanının yolcu sayısı yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcıları milyonları uçurdu

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, geçen yıl 2019'a göre yüzde 10 artışla 115 milyon yolcu taşıdı.

THY, küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu sayısına ulaştı.

THY'nin iç hatlar yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.

Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.

Dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı

24 kargo, 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada hava kargo hizmeti sunan THY, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını da 2019'a kıyasla yüzde 16 artırdı.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 3 kattan fazla büyüten Turkish Cargo, IATA verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü.

"100. Yıl Stratejisi" çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen geçen yıl filosuna 46 uçak ekledi ve yüzde 12'lik artışla uçak sayısını 440'a yükseltti.

3 aylık dönemde 18,5 milyon yolcu

THY'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 17 milyon olan yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 18,5 milyona yükseldi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mart 2023 döneminde 6,9 milyonken, bu yılın aynı döneminde 7,6 milyona ulaştı.

Pegasus da son dönemdeki performansıyla dikkati çekti.

Pegasus'un yolcu sayısı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 19 artışla 31,93 milyona ulaştı. Şirketin doluluk oranı da 2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,1 puan artarak yüzde 84,8 oldu.