Hazine Bakanlığı duyurdu: Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

"Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile eşgüdüm içerisinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık. Devreye aldığımız finansman paketi kapsamında, kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun."

"Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile eşgüdüm içerisinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık. Devreye aldığımız finansman paketi kapsamında, kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz.