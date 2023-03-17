|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Hazine Bakanlığı duyurdu: Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme yönelik finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar destek sağlanacağı duyuruldu.

09:58 . 17/03/2023 Cuma
Diğer
Kentsel dönüşüme yeni destek paketleri

Kentsel dönüşüme yeni destek paketleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı.

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi"
kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.



"Yeni destek paketlerini devreye aldık"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile eşgüdüm içerisinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık. Devreye aldığımız finansman paketi kapsamında, kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun."

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

1. Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için

2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.


"50 milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz"

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz.

Bu finansman desteklerinin Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz." denildi.



"Kredi desteği 1 Milyon 250 bine çıkarıldı"

Bakan Kurum'dan açıklama Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:
“Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlandığı desteği de yayımladığı mesajla sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum bu mesajında da “Kentsel Dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz.” dedi.



#Hazine Bakanlığı
#kredi
#destek
2 saat önce
default-profile-img
Hazine Bakanlığı duyurdu: Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar adliyede
TOKİ’den 50 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı: 48 ay taksit imkanı sunulacak
Kanadalı bakan köşeye sıkıştı: İşgalci İsrail'in sporcularını da yasaklamaya ne dersiniz?
Hastasından rüşvet alan Doç. Dr. O.C parayı alırken kameraya yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.