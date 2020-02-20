Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" dedi.

Haber Merkezi 20 Şubat 2020, 12:12 Son Güncelleme: 20 Şubat 2020, 12:47 AA