Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

Albayrak şunları kaydetti:

  • "İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Faiz oranı 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi. Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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