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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayraka sosyal medyada büyük destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakan'ı Albayrak’a sosyal medyada büyük deestek

Hazine ve Maliye Bakan'ı Albayrak’a sosyal medyada büyük destek

Ekonomide yaşanan son gelişmeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı sosyal medyadan birçok kullanıcı ve siyasi #BeratAlbayrakınYanındayız tagı ile binlerce destek mesajı paylaştı. Kısa sürede, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Haber Merkezi Diğer
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı Twitter'da birçok kullanıcı ve siyasi tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları ve siyasiler Albayrak'a yönelik paylaşımlara tepki göstererek, "Berat Albayrak'ın yanındayız" mesajını verdi. Kısa sürede, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi Türkiye'nin gündemine oturdu.


Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
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Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını yanıtladı. Albayrak, 'Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık, yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya koyduğumuz başarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım eli, ülke sayısı 60'ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafı her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı' dedi.
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