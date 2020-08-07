Hazine ve Maliye Bakan'ı Albayrak’a sosyal medyada büyük deestek
Hazine ve Maliye Bakan'ı Albayrak’a sosyal medyada büyük destek
Ekonomide yaşanan son gelişmeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı sosyal medyadan birçok kullanıcı ve siyasi #BeratAlbayrakınYanındayız tagı ile binlerce destek mesajı paylaştı. Kısa sürede, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı Twitter'da birçok kullanıcı ve siyasi tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları ve siyasiler Albayrak'a yönelik paylaşımlara tepki göstererek, "Berat Albayrak'ın yanındayız" mesajını verdi. Kısa sürede, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi Türkiye'nin gündemine oturdu.