Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak güzel haberleri açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak güzel haberleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak güzel haberleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum." dedi.

MOBİLYADA KDV ORANI DÜŞTÜ

Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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